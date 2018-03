Laat die Snapchatscholier praten met lokale politici

Geef uw mening Moeten sociale huren bij rijke corporaties omlaag?

3 maart Veel woningcorporaties blijken ruime winsten te behalen uit huren. Ondertussen kan een deel van die huurders financieel gezien de touwtjes amper meer aan elkaar knopen, volgens de Woonbond. Die pleitte daarom eerder deze week voor een huurverlaging van 10 procent, met name in de sociale sector. Is dat terecht, of hebben corporaties die reserves hard nodig om de komende jaren te investeren in onder andere die huurhuizen?