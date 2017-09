Korting klap in het gezicht van Philharmonie Zuidnederland

door Thijs Bonger

GASTOPINIE

Het is nog maar vier jaar geleden dat de botte bezuinigingsbijl insloeg bij de twee symfonieorkesten van de zuidelijke provincies. Het Limburgs- en Brabants Orkest zagen zich door het wegvallen van veel subsidie genoodzaakt te fuseren.

Zo’n gedwongen fusie is een zeer pijnlijk proces, dat gepaard gaat met buitengewoon veel stress. Omdat het zwaard van Damocles boven hun hoofd hing en zij daardoor slechter gingen musiceren en overspannen raakten, moesten sommige orkestleden al afhaken voordat de fusie een feit was.

Mengen

In het gunstigste geval switchten ze naar een ander beroep. Anderen zaten maandenlang in angst of er voor hun nog wel plaats zou zijn in het nieuwe orkest dat Philharmonie Zuidnederland zou gaan heten. Het mengen van twee orkestculturen is een proces dat jaren in beslag neemt. Toch is het orkest nu al glorieus uit de fusieperikelen tevoorschijn gekomen.

Volledig scherm De jonge klarinettist Tim Huijbregts temidden van strijkers van Philharmonie Zuidnederland. © Chris Korsten En het moet gezegd dat de gedwongen fusie ook een niet onbelangrijk voordeel heeft opgeleverd. Doordat meer musici voorhanden zijn, kunnen nu stukken gespeeld worden met een grotere bezetting. Toen de twee oorspronkelijke orkesten nog zelfstandig opereerden, konden ze van dat soort stukken alleen maar dromen.

Laten we dit enig overgebleven symfonieorkest in het zuiden toch zoveel mogelijk koesteren. Maar wat gebeurt er? Het orkest kreeg in juli – zonder enige vorm van vooraankondiging of overleg – te horen dat de subsidie van de provincie per 1 januari 2018 met een kwart wordt gekort. In plaats van 2 miljoen ontvangen de musici per 1 januari 2018 nog 1,5 miljoen euro. Een onbegrijpelijke beslissing en al helemaal in het licht van de aantrekkende economie.

Quote Verplichte educatieve taak van orkest komt onder druk te staan als kwart van subsidie verdwijnt Thijs Bonger Wat heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bezield bij het nemen van dit besluit? Zoals vaker had men weer eens een peperduur onderzoek laten uitvoeren door externe bureaus. De vraag was natuurlijk of er bezuinigd kon worden.

Alleen al het stellen van die vraag – terwijl de wonden veroorzaakt door de fusie nog maar net genezen zijn – is symptomatisch voor het Halbe Zijlstra-cultuurbeleid dat kennelijk nog steeds hoogtij viert. De aan die externe bureaus verbonden onderzoekers zetten zelf direct grote vraagtekens bij de uitkomsten van hun studie. Maar Gedeputeerde Staten walste over die vraagtekens heen en besloot de subsidiekorting toe te passen.

Naast de vele concerten organiseert het orkest meer dan tweehonderd educatieve activiteiten per jaar. Daarmee worden in Brabant en Limburg zo’n 20.000 leerlingen uit het primair- en voortgezet onderwijs bereikt. Het gevaar is levensgroot, dat door deze bezuiniging die belangrijke educatieve taak op de tocht komt te staan. Een taak die nota bene door de provincie zelf verplicht is gesteld.