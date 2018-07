Komt de robot niet te dichtbij?

Ook in het onderwijs kunnen robots ingezet worden en zelfs in de journalistiek. Maar of robots ooit echt zomaar alle banen over kunnen nemen en zich kunnen gedragen als een mens, is nog maar de vraag. Zo ver is de techniek nog niet. Maar wat we al wel denken te weten is dat over twintig jaar dik 300.000 ouderen zonder zorg komen te zitten als er geen robot is om hen te helpen.