Knops (CDA): ‘Den Haag heeft geen idee van wat er speelt in de regio’

Het Binnenhof wordt bevolkt door politici die over elk denkbaar onderwerp in de clinch liggen, maar over één ding opvallend hetzelfde denken. En dat is dat in Nederland welvaart en goede toekomstperspectieven zijn samengebald in de Randstad. De regio? Dat is krimp en leegstand. Een hardnekkig misverstand. Het getuigt ervan dat velen in Den Haag oprecht niet weten wat er speelt in gebieden als Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen of Drenthe.