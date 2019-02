Knipoog in carnavalslied wel oké, maar met mate, vinden onze lezers

Schamen

Ik ben van mening dat zulke schunnige liedjes niet thuishoren tijdens het carnaval. Bij mensen die niet deelnemen aan dit carnavalsgebeuren wordt een beeld gewekt, dat het een feest is waar het alleen maar om seks draait. De makers en uitvoerders van deze liedjes moeten zich schamen en vooral zelf niet deelnemen aan de carnaval. Boycotten die handel. De uitvoerders van zulke liedjes mogen wat mij betreft thuis blijven en daar deze liedjes afdraaien tot ze er horendol van worden.

Wil Lanooij, Roosendaal

Slecht voor imago

Als rasechte Zuid-Limburger was ik gewend verkleed en geschminkt carnaval te vieren met liedjes in de streektaal zoals Esse mich versjteis dan kal ich plat taenge dich. Pretentieloos en gezellig, niets dubbelzinnigs. Voor zelfs zoiets onschuldigs als Er staat een paard in de gang is in het zuiden geen plaats, laat staan voor seks-carnaval-toeristen uit het noorden. Als echtgenoot van een Brabantse vrouw vier ik nu al tientallen jaren carnaval in Brabant. Mede dankzij Kiele, kiele, kiele, kiele van de Sittardse Toon Hermans zong ik al snel mee met de als boer of boerin verklede tandarts, kassière, makelaar en kapster. Een liedje als Nie knieze nie zeure is me inmiddels net zo lief als het Limburgse In d’n hiemel.

Helaas kennen we nog steeds kroegen die met carnaval schunnige liedjes afspelen. Dat schaadt het imago. Gun ons de onschuldige muziekjes en leer er een paar meezingen. Zoek een kroeg waar ze Het feest kan beginnen zingen. Sla een kroeg met Ik wil je pijpen… gewoon over, dan verdwijnen deze liedjes en kroegen vanzelf.

Het duo Sjansjee.

Op ’t randje

De discussie over carnavalsliedjes is al zo oud als ik me herinner. Ik heb persoonlijk niets met de liedjes waar het er dik op ligt. Het lied van Sjansjee is op het randje, maar klonk tijdens het Klunen in Breda wel lekker, mede door het ritme. Het ‘smegma-nummer’ valt voor mij niet onder carnavalsmuziek. Eigenlijk zijn alle nummers waar de smerigheid vanaf druipt met expliciete verwijzingen naar seks gewoon jammer. Het getuigt niet van veel inspiratie en creativiteit. Ik werk in Rotterdam en moet daar best vaak uitleggen dat voor mij carnaval draait om de onzin, de pure staat van niets. Ik vind het zonde dat sommige ‘artiesten’ de koppeling seks en carnaval niet kunnen wegwerken. Maar het imago hangt niet af van dit soort liedjes, het is wat je er zelf van maakt.

Rens Michielsen, Chaam

Niet ordinair

Ik ben het eens met de stelling. Maak van carnaval geen ordinair feest. Agge mar leut et!

Yolande Ooms, Bergen op Zoom

Scoren

Ik gun de dames van Sjansjee hun minute of fame van harte. Prachtige vondst toch? Een 37 jaar oud B-kantje van een 45-toerenplaatje van Angelique, bekend van Een beetje geld voor een beetje liefde. Niets meer of minder dus dan een schaamteloze kopie. Ik ben geen carnavalsvierder, maar ken ruim voldoende lieden die dit wel in hun bloed hebben. Net als ik vinden zij té schuine carnavalsliedjes niks. Gewoonweg te goedkoop en te simpel. Maar luister eens naar wat rappers en hiphoppers vandaag de dag over ons uitstrooien. Niet altijd in de Nederlandse taal, maar ondertussen. Gruwelijk toch?

Ranzige liedjes zijn overigens van alle tijden. Herinnert u zich Pietje Potent nog? ‘Brand, brand, brand in het bordeel. Rennen met je stijve pik, want de boel staat in de fik.’ Humor zegt u? Tja, over smaak valt niet te twisten. En wat Sjansjee betreft. Het ontbreekt ze in ieder geval niet aan talent om te scoren. Chapeau dus!

Martin van Kampen (radiomaker), Breda

Niet druk maken

Imagoschade, dat is het laatste waar een carnavalvierder mee bezig is. Laat imagoschade omtrent seks en dergelijke maar over aan Wim Kok, Sylvana Simons en Mark Rutte. Gewoon lekker carnaval vieren en schuine liedjes zingen, dan komt alles wel goed. Staat het imago je niet aan, moet je lekker in Amsterdam of Den Haag je ‘mooie’ imago botvieren. Allaaf!

Pim van Oosterhout, Roosendaal

Preuts?

Een jarenlange traditie van het maken van een carnavalskraker, die ook ná dat feest nog gezongen wordt, dreigt verloren te gaan. Voorname oorzaak daarvan is het gebruik van teksten die steeds meer platvloers en dubbelzinnig zijn. Onder het mom van ‘weg met de preutsheid’ worden teksten vulgair en te goor om te gebruiken. Een schaamtegevoel komt op als je dit meezingt. Langzaamaan verdwijnen de echte meezingers en komt deze bagger ervoor in de plaats.

Piet Jongbloed, Breda

Verbinden

Voor mij moet een carnavalsliedje voldoen aan enkele criteria. Het moet ons vooral vrolijk stemmen, een goed gevoel geven en ook verbinden. Het mag niet kwetsen, racistisch of seksistisch van aard zijn. En ook zeker niet vunzig. Houd het subtiel. Breng woordspelingen niet te opvallend maar quasi terloops.