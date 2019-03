Klimaat staat definitief op de politieke kaart

GASTOPINIENa de Provinciale Statenverkiezingen kunnen we toch stellen dat het klimaat eindelijk is gepromoveerd tot een van de belangrijkste onderwerpen in de politiek. En terecht.

door Lars Moratis en Frans Melissen

Het bijzondere van verkiezingsuitslagen is dat politieke partijen er bijna zonder uitzondering een positieve draai aan weten te geven. Bij een gelijk gebleven aantal zetels is er 'geconsolideerd' en bij zetelverlies is dat verlies 'beperkt gebleven door de tomeloze inzet van duizenden vrijwilligers'.

Een echt positief resultaat van de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart is dat klimaatverandering een volwassen verkiezingsthema is geworden. Vooral door de timing van de totstandkoming van het klimaatakkoord en de doorrekening van de effecten ervan, lag er een in de kern veelzijdig - ecologisch, sociaal en economisch - thema op tafel bij de lijsttrekkersdebatten. GroenLinks- leider Jesse Klaver, wiens partij een substantiële winst boekte, claimde dit succes zelfs als 'de belangrijkste verdienste van de GroenLinks-campagne'. Toegegeven, de politieke- en de media-aandacht voor klimaatverandering, was niet eerder zo groot.

Splijtzwam

Het is echter de vraag hoe groot het succes werkelijk is. Tegen de achtergrond van de aandacht voor klimaatverandering als verkiezingsthema, laat de overwinning van Thierry Baudet met zijn Forum voor Democratie vooral zien dat het onderwerp een politieke en maatschappelijke splijtzwam is. Waar de noodzaak tot het keren van, en de wereld wapenen tegen klimaatverandering nationaal en internationaal een verbindend effect op burger en politiek zou moeten hebben, lijkt het tegendeel waar. Enerzijds wordt het tegengaan van de opwarming van de aarde als grootste uitdaging van onze tijd gezien; anderzijds wordt het afgedaan als collectieve gekte en duurzaamheidsafgoderij.

In dit verband is het ook interessant dat de SP haar nederlaag wijt aan de dominante rol die klimaatverandering in de verkiezingscampagne speelde. Blijkbaar heeft de SP geen benul waar klimaatverandering echt over gaat. Het gaat niet alleen om zowel de ernst van de effecten van klimaatverandering op ecosystemen en biodiversiteit als over de frequentie en intensiteit van natuurrampen. Maar juist ook om de gevolgen die klimaatverandering heeft voor met name de kwetsbaren in de samenleving, precies die burgers die de SP zegt te vertegenwoordigen.

Tegenover deze schrijnende onwetendheid van de SP, staat het politieke vernuft van de coalitie onder leiding van Mark Rutte. Die gaf daags voor de verkiezingen aan een CO2-heffing voor bedrijven te willen invoeren. Terwijl Jesse Klaver daarover triomfantelijk verklaarde dat hij hier een coalitie zag die GroenLinks-voorstellen overnam, moet dit in het licht van de verkiezingsuitslag vooral worden gezien als combinatie van politiek opportunisme en een slimme strategie. Om zo met de hulp van het constructieve GroenLinks meerderheden in de Eerste Kamer te kunnen verwerven. En getuige de reactie van Forum voor Democratie op de uitgestoken hand van de coalitie, wordt dat met de nieuwe ster aan het firmament waarschijnlijk lastiger. Klimaatverandering is daarmee zelfs voor het 'klimaatneutrale' CDA een instrument geworden de eigen idealen te realiseren.

Speelbal

Behalve dat klimaatverandering een politieke thema is geworden, is het belangrijk te beseffen dat het politieke klimaat is veranderd. In dat nieuwe klimaat dreigt klimaatverandering steeds meer een speelbal te worden van politiek eigenbelang. Sterker nog: nu Forum voor Democratie in het zadel is geholpen, is het verre van zeker of de Nederlandse inzet op klimaatverandering bestendig zal blijken. Al Baudet zijn dure woorden en geschiedkundige verwijzingen ten spijt, leek zijn overwinningsspeech inhoudelijk toch meer op een opiniestuk uit de Fabeltjeskrant, dan op een betoog dat uitblinkt in wijsheid, waar de uil van Minerva symbool voor staat.

Wellicht kan Rutte's sidekick Caroliene ons helpen daar doorheen te prikken.