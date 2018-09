Kinderen zet je niet uit, dat is inhumaan

Elk jaar haalt een aantal de media: kinderen die niet beter weten dan dat ze in Nederland zijn opgegroeid, maar door het huidige asielbeleid gedwongen worden terug te keren naar hun land van herkomst. Of eigenlijk dat van hun ouders, want de kinderen zelf hebben vaak helemaal niets met dat land. Ze spreken de taal niet, kennen de cultuur niet en hebben er geen of amper connecties. De kinderen spreken vloeiend Nederlands, zijn opgegroeid in onze cultuur, zitten hier op school en richten zich hier op een toekomst. De hele asielprocedure zorgt voor stress, angst en veel verdriet. Zou een relatief rijk land als Nederland dat niet humaner op kunnen of móeten lossen?