'Kinderen hebben de toekomst, daar moeten we in investeren'

Schild en Vriend

Scilt ende Vrient (Schild en Vriend): een paswoord uit de tijd van de Guldensporenslag. Schild en Vriend, naar een bekend gebed dat gebruikt werd om God bijstand in de strijd af te smeken. Een bijkomende eigenschap van deze leus was, en is, dat Franstaligen moeite hebben met de uitspraak ervan. Dat komt in het geval van de ultrarechtse Vlamingen die zich Schild en Vriend noemen goed uit in deze tijd waar de nu in ruste zijnde taalstrijd opgewaardeerd zou kunnen worden en hen ook een beetje kan helpen in het streven naar een reeds aangekondigde burgeroorlog. Bij toeval keek ik naar Pano, een duidingsprogramma op de VRT. Zoals zovelen ben ik mezelf rotgeschrokken. Het besef dat dit gedachtegoed leeft als nooit tevoren, maakt mijn prachtige tweede vaderland hopelijk niet tot een ver buitenland, waar helaas ook Nederlanders soms worden beschouwd als ongewenste vreemdeling vanwege enkel een andere tongval.

Piet Eelants, Dongen

De toekomst

Kinderen hebben de toekomst en daar moeten we als Nederland in investeren in plaats van frustreren. Procedures die jaren duren leiden tot gruwelijke onzekerheid bij asielkinderen en hun omgeving. Telkens weer valse hoop als de ene procedure niet heeft geleid tot een vast verblijf en het ontstaan van een mogelijke andere ingang om een verblijfsvergunning te krijgen. Echt een dikke schande. Ik schaam me als Nederlander voor dit soort procedures!

Je staat machteloos als een rechter koud besluiten moet nemen gericht naar de letter van de wet. Gevoel speelt daarin geen rol. Daarom moet men leren zeer snel te schakelen in Den Haag en niet mensen aan het lijntje houden. Stop met valse hoop bieden. Maak een snel besluit mogelijk en investeer in onze toekomst en dus in onze kinderen. Lachende kids vol met bruisende energie, ambitie, vernieuwende inzichten ongeacht hun afkomst maken Nederland elke dag een beetje beter. Nu Den Haag nog!

Danny de Hoon, Bosschenhoofd

Wél stemmen

Ik wilde graag even reageren op de brief van F. Bayings uit Bre-da. Hoe dom kun je zijn om mensen te adviseren niet te gaan stemmen en hun stembiljet kapot te scheuren? Ik begrijp zijn teleurstelling net zoals al die andere laagopgeleide mensen, niemand uitgezonderd. Om op te komen voor je recht ben je helaas verplicht te gaan stemmen. Hoe meer stemmen, hoe groter de groep wordt. Des te meer kunnen wij, zeker de ouderen, een vuist maken om ons gelijk te halen. Wie niet stemt heeft ten eerste geen recht van spreken en is welwillend aan de hoogopgeleiden die de meerderheid krijgen. Het is te zot voor woorden dat de regering ouderen en laagopgeleiden steeds meer op kosten jagen. Wilt u zo gefrustreerd blijven of wilt u vechten voor uw rechten en die van anderen? Mijn advies: kruip niet weg omdat u allen steeds gepakt wordt, maar ga er tegenin. Eens komt de tijd dat zij niet om ons heen kunnen.

G. van Poppelen, Roosendaal

Jesse Klaver

Volgens W. van Dis moeten we oppassen voor Jesse Klaver en daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is namelijk de man die een eind gaat maken aan het Mark Rutte-tijdperk in onze regering. Maar hij moet wel zorgen niet in een coalitie te stappen met de VVD, wat daarvan komt is te zien aan PvdA D66 en de ChristenUnie. Ze gaan allemaal ten onder aan de mooie praatjes, beloftes en leugens van die partij. Dus Jesse, serveer ze af en zorg dat ook de gewone man mee kan profiteren van de welvaart in dit land. En dus niet alleen het grote kapitaal zoals het nu is.

Kees Kriesels, Roosendaal

Overstappen

Ik lees vaak in de krant, dat weggaan bij een bank en overstappen naar een andere bank ‘een hoop gedoe’ is. Reden waarom veel mensen ervan afzien. Ik ben recentelijk zelf overgestapt van zowel de ING als ABN-AMRO naar de Triodos-bank en ik moet zeggen: het was een fluitje van een cent! Bovendien word je er goed bij beholpen middels de zogenoemde overstapservice. Dus als mensen willen overstappen van de ING naar een andere bank: doe het gerust, het kost weinig moeite! De ING – na alles wat er bij deze bank is voorgevallen – verdient het gewoon niet dat mensen om het ‘gedoe’ blijven zitten waar ze zitten.