Kernramp-jodiumpillen, goed idee of niet genoeg?

Wie in het zuidwesten van West-Brabant woont, kan hem bijna aanraken: de kerncentrale van Doel. Die staat weliswaar op Belgisch grondgebied, maar is in vogelvlucht dichter bij de kerk van Ossendrecht dan bij de Antwerpse Grote Markt.

Wat denkt u?

Moeten we blij zijn met de verspreiding van jodiumtabletten? Goed voorzorgswerk van de overheid? Of is het overdreven, omdat de kans op een kernramp miniscuul is? Of zijn de pillen pure symptoombestrijding en moeten we af van die gevaarlijke kerncentrale vlak over de grens?