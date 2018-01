Kerncentrale Doel verdwijnt voorlopig niet

GASTOPINIEWest-Brabanders maken zich zorgen over de veiligheid van Kerncentrale Doel. Ze willen er het liefst vanaf. De politiek ook, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Nauwe samenwerking met zuiderburen lijkt enige optie om veiligheid te garanderen en klimaatdoelen te behalen

door Jack Doomernik

Veel mensen die in de omgeving wonen van kerncentrale Doel willen het liefst af van de reactoren die vlak over de grens met België staan. Maar sluiten van de centrale is helemaal geen optie zolang onze zuiderburen zo afhankelijk blijven van kernenergie. Ze hebben geen alternatief voor grootschalige CO2-arme energieproductie. Dus: móet de centrale wel snel sluiten? En hoe kan Nederland meer invloed uitoefenen? Samenwerking tussen de buurlanden lijkt de oplossing. Dat is beter voor het klimaat en voor de veiligheid.

Volledig scherm Luchtfoto van de Belgische kerncentrale Doel. © ANP De oudste kernreactoren in Doel dateren van 1975. Ze zijn eigenlijk aan het einde van de levensduur en zouden ontmanteld moeten worden. Kerncentrales worden gebouwd voor ongeveer 30 jaar, waarbij bij veel centrales 10 jaar extra wordt gegarandeerd. De oudste nucleaire productie-eenheden hebben inmiddels de 40 jaar overschreden.

Ondanks dat België in 2003 de Wet op de kernuitstap is aangenomen, om het gebruik van kernenergie voor elektriciteitsproductie af te bouwen, staat het terugdringen van de inzet van kernenergie stil. Sterker nog, in 2015 is de Wet omtrent de levensduurverlenging aangenomen, waardoor Doel 1 en 2 tot 2025 operationeel blijven. De Europese Commissie heeft dit goedgekeurd.

Oprekken

Het probleem is dat de zogeheten energiemix van België – de verdeling van kernenergie, fossiele energie en duurzame energie – zwaar op kernenergie leunt. En bij gebrek aan alternatieven, kiest de overheid er keer op keer voor de levensduur op te rekken.

Quote Bij sluiting van de kerncentrales in 2025 stijgt CO2-uitstoot aanzienlijk Jack Doomernik Deze wispelturige houding van België in combinatie met technische storingen en mankementen, maken de Nederlanders logischerwijs nerveus. Over de uitstel van sluiting van vier jongere centrales is nog niets beslist. Bij ongewijzigd beleid is de verwachting dat België alle centrales na 2025 moet sluiten, omdat ze verouderd zijn.

De vraag is welk masterplan het wegvallen van de 6 Gigawatt aan productiecapaciteit die de kerncentrales opleveren, gaat opvangen. Er is nog helemaal geen masterplan voor het sluiten van één of meerdere kerncentrales op korte termijn. Niet qua productiecapaciteit en niet qua CO2-uitstoot. Dat laatste is van groot belang om de afgesproken klimaatdoelen te behalen; kernenergie produceert namelijk geen CO2!

België investeert in het opwekken van zonne-energie en windenergie op zee, maar dat is verre van voldoende. En op het vlak van fossiele energie – zoals aardolie, gas en steenkool – is België volledig aangewezen op het buitenland. In 2017 was 66 procent van de opgewekte elektriciteit in België afkomstig van kerncentrales. Wind en zon brachten respectievelijk 5 procent en 3 procent op. Hiermee kan België haar Europese doelstellingen op het gebied van CO2-uitstoot voor 2020 halen. Bij sluiting van de kerncentrales in 2025 zal de CO2-uitstoot aanzienlijk stijgen.

De CO2-uitstoot in België stijgt fors als het wegvallende productievermogen door het sluiten van de kerncentrales in 2025 opgevangen moet worden door fossiele bronnen. Zelfs als tegen 2030 drie keer zoveel hernieuwbare energie beschikbaar is dan nu, dan nog is dat onvoldoende om de CO2-emissies onder het huidige niveau te brengen.

Dilemma

Quote Aan de vei­lig­heids­as­pec­ten en de af­val­pro­ble­ma­tiek wordt in de studie echter geen aandacht besteed Jack Doomernik Hiermee staat België voor een behoorlijk dilemma. Enerzijds zal het afstappen van kernenergie de continuïteit en betaalbaarheid van de elektriciteitsproductie in gevaar brengen én het gaat gepaard met verhoogde CO2-productie. Anderzijds is voor het voortzetten van het gebruik van kernenergie een plan nodig om de huidige kerncentrales te vernieuwen en de veiligheid te waarborgen.

Het in 2016 verschenen rapport van PwC Enterprise Advisory analyseert de rol van kernenergie en hernieuwbare energie in de energietransitie tussen 2030-2050 in België. De conclusie van het rapport luidt dat het behoud van kernenergie, samen met de proactieve ontwikkeling van hernieuwbare energie, essentieel is om op termijn een koolstofarme elektriciteitsproductie te bereiken. Aan de veiligheidsaspecten en de afvalproblematiek wordt in de studie echter geen aandacht besteed.

Volledig scherm Doel ligt een paar kilometer van de Nederlandse grens en hemelsbreed zo’n 70 kilometer ten zuidwesten van Breda. Met negen miljoen inwoners binnen een straal van 75 kilometer staat de kerncentrale van Doel binnen Europa in het meest dichtbevolkte gebied. Onlangs is in Nederland besloten tot het uitreiken van jodiumtabletten voor omwonenden. In Bergen op Zoom en in de directe omgeving van de centrale in Borssele waren ze hier al aan gewend.

Realistisch

Het lijkt geen realistisch scenario de huidige centrales op korte termijn te sluiten. Het is eerder waarschijnlijk dat er binnen vijf jaar een besluit genomen wordt voor verdere levensduurverlenging. Nederland kan weinig anders dan dit accepteren. Het is raadzaam samen op te trekken met de Belgen, om zo goed zicht te krijgen op de veiligheidsrisico’s, deze te beheersen en waar mogelijk invloed uit te oefenen op het veiligheidsbeleid.

Daarnaast is samenwerking van belang, omdat die ook kan bijdragen onze klimaatdoelstellingen te halen door te profiteren van koolstofarme en relatief goedkope kernenergie. Zie de problematiek in Groningen en de teruggang van de gaswinning. Import van extra stroom uit kernenergie vanuit België biedt kansen het gebruik van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie verder terug te dringen. Zo kan de Amercentrale in Geertruidenberg mogelijk eerder sluiten. Nauwe samenwerking lijkt de enige optie om zowel de veiligheid te garanderen als de klimaatdoelen te behalen.