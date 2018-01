Kan er weer gewoon dagelijkse kost in de krant?

Tussenjaar

In uw artikel over een tussenjaar bij scholieren van woensdag 17 januari in BN DeStem heb ik een belangrijk item gemist. Scholieren kunnen ook na het afsluiten van hun middelbare school of zelfs tussen twee schooljaren in, naar het buitenland via een internationale culturele studentenuitwisseling. Organisaties zoals AFS (American Field Service), YFU (Youth for Understanding), EF (Education First) houden zich hiermee bezig. Dit is een jaar – korter kan ook – waarin de scholier veel leert over zelfstandigheid, een andere taal en cultuur en daarnaast een schat aan ervaringen opdoet. Ze blijven studeren, dus raken niet uit hun ritme, leren een nieuwe taal of een taal te perfectioneren, komen in contact met een andere cultuur en leren zo ook respect voor elkaar te hebben. Genoeg waardevolle informatie om hiervoor in de pen te klimmen.

Marianne Mathies, Halsteren

Volledig scherm Estée Strooker van 24Kitchen schrijft recepten in BN DeStem. © Fox

Dagelijkse kost

Kunnen er weer gewone ‘dagelijkse kost’ recepten in de krant? Mevrouw Strooker van 24Kitchen gebruikt steeds ellenlange lijsten van ingrediënten. Bovendien mis ik seizoensgerechten. Ik ben al bekaf voor ik begin te koken...

Mariel Snoep, Breda

Wereld op zijn kop

Nederland is een mooi land behalve als je 53 bent en werkzoekend. Eerst krijg je WW, dan moet je al je geld opmaken en vervolgens krijg je geen bijstand meer, zodat ik over twee maanden dakloos ben. Pechtold en zijn kliek zetten zich erg in om Syrische oorlogsmisdadigers aan een huis en een uitkering te helpen. Dit is de wereld op zijn kop, want toen het wel goed ging met mij, wist de Belastingdienst mij feiloos te vinden.

Overal krijg je nul op rekest, zodat voor mij ‘een prachtig leven’ als Swiebertje in het verschiet ligt. Hierbij wil ik het UWV Roosendaal en het UWV Etten-Leur bedanken voor dit wanbeleid. Wie weet komen we elkaar nog tegen op straat.

J. Lambregts, Roosendaal

Volledig scherm Een temperaturen-weerkaart.

Het weer

We zijn al 55 jaar trouw abonnee van BN DeStem. Op het moment missen we ineens bij ‘Weer in Europa’ de landen en plaatsen met een overzicht van de temperaturen voor drie dagen vooruit. Er staat nu een verticale temperatuurtabel in kleur. ’s Morgens was dat het eerste waar we naar keken in uw krant. Zou dat teruggeplaatst kunnen? Eventueel in kleiner formaat? Zo niet, dan nemen we misschien een abonnement op een ander dagblad.