Kan de staatssecretaris Howick en Lily persoonlijk uitgeleide doen?

Howick en Lily

Domkop

Geert Wilders heeft zijn cartoonwedstrijd afgeblazen in de hoop dat hij er politieke winst mee zal behalen. Het is een schoolvoorbeeld van ‘van kwaad tot erger’. Nederland, let op u saeck!, zei een dichter al in de zestiende eeuw. Inderdaad: de Nederlandse regering had Wilders moeten afhouden van die stompzinnige wedstrijd. Het heeft allemaal niets te maken met vrijheid van meningsuiting. Het is gewoon oerstom wat hier gebeurt. Winnaar is hier niet ons landje met zijn PVV. De echte ‘winnaars’ zijn die fundamentalistische lui in Pakistan, die nu weten hoe je zoiets in de wereld moet ‘aanpakken’. Triest, intriest, vooral voor de vreedzame moslims die weer het nakijken hebben.