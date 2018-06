'Kan dat vreselijke trio van de buis?'

Tv-trio

Het wordt hoog tijd dat het trio Derksen, Van der Gijp en Genee van de buis wordt gehaald. Derksen is de meest irritante voetbalbetweter die de gave (?) heeft al op voorhand een speler en/of scheidsrechter en/of voetbaldirecteuren als waardeloos te bestempelen. En alleen híj kan dat weten, want in het land der blinden is Eenoog koning. Dan hebben we nog Van der Gijp, die nog net niet in de kont van Derksen kruipt. Want waar moet hij anders zijn maandelijkse te dikke vergoeding opstrijken? Hij is het vanzelfsprekend altijd eens met de jolige Derksenfilosofie.

Genee heeft gelukkig niet het ‘fatsoen’ van Derksen overgenomen, maar zou als goed leider best meer correcties in de uitspraken kunnen aanbrengen. Kortom: hoe laag kun je zakken en een voetbalpraatcafé laten verworden tot ordinair, oncollegiaal, respectloos tv-programma.

Anne Faber.

Anne Faber

Wat heeft die Michael P. toch een zieke geest. De ouders en familie van Anne Faber zijn een familielid kwijtgeraakt door zijn toedoen en nou doet hij net of hijzelf het slachtoffer is. Hij zat al in een kliniek in Den Dolder en daar wisten ze niet eens dat hij Ritalin snoof. Dan ga ik mij afvragen hoe goed zij op de hoogte waren van zijn welzijn en medicijngebruik. Daar horen zijn behandelaars toch van te weten?

Het is in- en intriest wat er met Anne Faber is gebeurd. Als er al het een en ander bekend was over Michael P., vraag ik mij af waarom hij dan toch vrij rondliep. Het zou goed zijn als hij nu levenslang en tbs krijgt opgelegd, zoals de ouders van Anne graag willen en wat het OM heeft geëist. 17 juli zullen we het weten. Dan hoeft Michael P. zich niet langer slachtoffer te voelen, maar alleen nog de nabestaanden van Anne Faber, die sinds de moord op haar al levenslang hebben.

Maayke Jong-Doppen, Breda

Misser

Misser

Notabene op de voorpagina van BN DeStem van vrijdag 15 juni stond een opmerkelijke journalistieke misser! Journalistiek heeft toch fundamentele regels om geloofwaardig over te komen? Verifieer datgene wat je in de krant zet, denk aan hoor en wederhoor en check of een en ander wel klopt. In dit stuk lijkt eerder klakkeloos opgescheven wat de journalist dacht dat juist was. En dat getuigt van amateuristische journalistiek.

Journalist Tom Hayes memoreerde op de voorpagina dat Steenbergen nu eindelijk liefst drie vrouwen in het college van B en W mag verwelkomen! Alsof vrouwen er nooit eerder een rol hebben gespeeld. En dat terwijl Petra Lepolder vanaf april 2014 en Marijke Vos vanaf februari 2016 wethouders waren in de gemeente Steenbergen! Deze manier van journalistje ‘spelen’ tast de geloofwaardigheid van de krant ernstig aan.Wie moet je als lezer geloven? Beste Tom, beter voortaan alles goed checken voordat je iets opschrijft en als waarheid in je krant zet.