Kamerdebat over missie Mali 'walgelijke vertoning'

Volledig scherm Minister Jeanine Hennis van Defensie en Commandant der Strijdkranten Tom Middendorp voorafgaand aan het debat over het fatale ongeluk met Nederlandse militairen in Mali. Beiden zijn dinsdagavond per direct afgetreden. © ANP

Aftreden Hennis

Van enige reflectie in de Kamer was afgelopen dinsdag geen sprake. Achter de interruptiemicrofoon allemaal Kamerleden die kennelijk op uitzending zijn geweest en verstand hebben van militaire missies bij Defensie. Niet dus. Allemaal erop uit om de minister en het Defensie-apparaat onderuit te halen. Democratisch? Het was een walgelijke vertoning. Volgens het OVV rapport zijn veel meer functionarissen en instanties inhoudelijk verantwoordelijk voor wat er in Mali is gebeurd. Wat te denken van het aftreden van de Tweede Kamer?

Als de Kamer in de afgelopen jaren niet als een blind paard achter al die bezuinigingen was gaan staan, zou de krijgsmacht goed materieel hebben gehad, waren er geen mensen gesneuveld en hoefden twee respectabele mensen niet te twijfelen aan hun integriteit. Mijn respect voor de minister van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten.

Loe M. M. Baltussen, Luitenant-Kolonel b.d. Koninklijke Luchtmacht, Woensdrecht

Volledig scherm Een bomvol Zuiderpark in Den Haag afgelopen donderdag, waar leraren van het primair Onderwijs staakten voor meer salaris en minder werkdruk. © arie kievit

Onderwijs

Graag wil ik reageren op het opinie-artikel van 4 oktober: 'Neem juffen en meesters serieus'. Om te beginnen vind ik het fijn dat er ouders zijn die publiekelijk achter de wensen van leerkrachten in het Primair Onderwijs (PO) staan. Wat betreft de salarissen is de scheefgroei nog groter dan Rijan van Leest in haar betoog beschrijft. Wanneer ik naar de bedragen kijk die zij noemt, gaat zij er vanuit dat een LB schaal in PO gelijk is aan een LB schaal in het Voortgezet Onderwijs (VO). Helaas is dat niet het geval. Het verschil in salaris bij beginnende docenten is in PO en VO 175 euro bruto. In de laatste trede in deze schalen is het verschil 500 euro, tenzij een leerkracht in het PO een LB schaal heeft verkregen tijdens zijn loopbaan. Dan is het verschil wel 150 euro. Helaas krijgen schoolbesturen slechts voor 60 procent van de leerkrachten geld om ze daadwerkelijk een LB functie te geven.

Overigens is er niet alleen een verschil in salaris. Leerkrachten in het VO geven op jaarbasis ook 90 uur minder les dan leerkrachten in PO. 90 lesuren méér vragen ook meer voorbereidingswerk e.d. Toch moeten beide groepen 1.659 uur per jaar werken. Dat maakt duidelijk dat de druk in het PO hoger ligt dan in het VO. Van Leest geeft ook aan dat veel leerkrachten geen LB functie willen, omdat dit zou vragen om een forse extra scholing. Dit is niet zo. Dit is een regel die veel schoolbesturen hebben ingesteld en waarmee bijbehorende Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraden (GMR) hebben ingestemd. Het extra geld dat bestemd is voor invoering van de functiemix – het belonen van leraren in een hogere schaal – was én is bedoeld voor goede leerkrachten ín de klas.

Bekend is dat veel schoolbesturen de norm niet halen die is afgesproken bij de invoering van de functiemix. Wanneer ouders een steentje willen bijdragen aan een eerlijke beloning voor leerkrachten, kunnen zij een begin maken door te vragen hoe het binnen hun schoolbestuur geregeld is en of dat bestuur de norm van de functiemix al behaald heeft. De GMR kan hetzelde doen.

Lianne Braat, bestuurslid CNV Onderwijs, sector Primair Onderwijs

Volledig scherm Al fietsend, autorijdend of lopend bellen, sms'en of app'en levert gevaarlijke verkeerssituaties op. Foto: Robin Utrecht

(A)Sociale Media

Hé jij daar. Kom eens uit die digitale bubbel. Elke dag moeten trams in Nederlandse grote steden gemiddeld veertig noodstops maken voor mensen die met oordoppen in en totaal gefixeerd op hun schermpjes rondfietsen of -lopen. Die bewegende schimmen om je heen in de publieke ruimte, dat zijn mensen, net als jijzelf. En geen hinderlijke obstakels op jouw weg. Vóór de opkomst van de mobiele telefoon zei men elkaar in het voorbijgaan goedendag. Nu is de norm de ander volstrekt te negeren. Veel mensen connecten niet meer met de echte wereld. De wereld heeft zich voor hen verenigd tot een klein ledscreen. De zogenaamde sociale media hebben een anti-sociale uitwerking. Jammer!