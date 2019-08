Kabinet neemt gevaar 5G niet serieus

door Eke Vriens

De Tweede Kamer debatteerde vorige maand over de komst van 5G en de gezondheidsrisico’s die de straling oplevert. Op de publieke tribune zaten veel mensen, tegenstanders van de uitrol van 5G. Een aantal Kamerleden refereerde aan de gezondheidsrisico’s. Een hoopvol begin. Maar ondanks deze bezorgdheid voor gezondheidsschade ziet staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) geen gezondheidsrisico’s als de straling onder de blootstellingslimieten blijft.

Hoe weet zij dat, als zelfs de Gezondheidsraad toegeeft dat er nog geen onderzoeken naar 5G gedaan zijn? Keijzer baseert zich op oude onderzoeken die wat 4G en 5G betreft geen enkele waarde hebben, omdat deze straling toen nog niet bestond. Momenteel zijn overal in het land actiegroepen bezig het kabinet op andere gedachten te brengen, zodat de uitrol van 5G voorlopig gestopt wordt.

Internationaal wordt opgeroepen de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. Het 5G Space Appeal was begin juni al ruim 110.000 keer ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 187 landen. Ook waarschuwen 247 wetenschappers uit 42 landen in het International EMF Scientist Appeal voor de effecten van 5G straling op onze gezondheid. Maar ons kabinet doet alsof er niets aan de hand is, Nederland wil koploper zijn. De voordelen van 5G worden breed uitgemeten, maar over de nadelen wordt met geen woord gerept.

Het is schandalig zoals onze overheid met de gezondheid van de bevolking omgaat. Ook al zegt het kabinet dat 5G gezond en veilig moet zijn (BN DeStem, 17 juli). Je zou denken dat de overheid er is om op te komen voor burgers, maar niets lijkt minder waar. Schiphol moet groeien, vindt Cora van Nieuwenhuizen (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat, want ‘onze economie moet kunnen blijven draaien’. Naar de bezwaren van de omwonenden wordt niet geluisterd. En de laatste aardbeving in Groningen werd door minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat een ‘bevinkje’ genoemd, waaruit blijkt dat hij de zorgen van de bewoners in het aardbevingsgebied niet erg serieus neemt.

En zo is het dus ook met staatssecretaris Mona Keijzer, die alle waarschuwingen over de straling van 5G in de wind slaat en gewoon doorgaat met haar desastreuze beleid. Ze houdt totaal geen rekening met ongeruste burgers en mensen die nu al ziek zijn door de straling van mobiele communicatie. Kunnen wij nog vertrouwen hebben in een regering die alleen aan prestige en economische belangen denkt?