‘Kabinet met VVD is er enkel voor rijken’

LezersreactiesMinimumloon omhoog of lastendruk omlaag. Onze reageerders komen met diverse oplossingen om de groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk in Nederland terug te dringen. Dat er wat moet gebeuren, is duidelijk.

Over het algemeen hebben we het goed in Nederland, maar feit is dat de kloof tussen arm en rijk de afgelopen jaren is gegroeid. Dit tot ergernis van de linkse SP. Ook vakbond FNV maak zich hard voor stijging van het minimumloon, zodat meer mensen meeprofiteren van de florerende economie. De vakbond gaf onlangs het startschot voor de campagne #Samenvoor14, waarmee zij de politiek wil aansporen het wettelijk minimumuurloon bij een 38-urige werkweek te verhogen van 9,82 euro naar 14 euro.

Waar in de jaren 70 van de vorige eeuw nog 92 cent per verdiende euro bij werknemers terechtkwam, is dat nu nog maar 74 cent. Vooral aandeelhouders profiteren steeds meer van de stijgende winsten. SP-voorvrouw Lilian Marijnissen ziet dat als ‘het rauwe kapitalisme ten voeten uit.’

Zo’n 188.000 werkenden in Nederland leven hier onder de armoedegrens, zo bleek eerder dit jaar uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Werk is niet langer de remedie tegen armoede. Veel van deze werknemers werken deeltijd, vaak noodgedwongen. Ze hebben flexcontracten en worden door hun werkgevers voor een bepaald aantal uren per week ingedeeld. Ook al willen ze graag 40 uur werken, vaak komen ze niet verder dan 20 tot 30 uur, waardoor ze moeite hebben het hoofd boven water te houden. Het ophogen van het minimumloon kan ook voor deze groep een stap vooruit betekenen.

Onderstaand een greep uit de reacties van onze lezers:

Ongelijkheid

Moet het kabinet zorgen voor hogere minimumlonen? Ja! Want dan gaat ook de AOW omhoog. Dat is hard nodig. Zo krijgen mensen met de laagste inkomens een kans wat extra’s te kopen. Ook ouderen hebben genoeg geleden. Al meer dan tien jaar heeft er geen indexatie van het aanvullend pensioen plaatsgevonden. De huidige regering heeft alleen maar oog voor de rijken, er is geen interesse voor de mensen met een laag inkomen. Die zijn er alleen maar op achteruit gegaan. Ook is het een schande dat mensen die vroeger gespaard hebben, nu gestraft worden met een inkomstenbelasting over rente die zij nooit ontvangen hebben. Is dat geen discriminatie? Premier Rutte belooft van alles, maar maakt niets waar voor mensen met een laag inkomen. Economen roepen al enige tijd dat de regering een eind moet maken aan de ongelijkheid tussen arm en rijk. Is het zo vreemd dat de bevolking bij de laatste verkiezing massaal op niet-regeringspartijen heeft gestemd? Het wordt hoog tijd voor een regering zonder de VVD.

À. Jagerman, Roosendaal

Lastenverlaging

Het kabinet moet vooral de belastingen substantieel verlagen. Premier Rutte – u weet wel, u krijgt nog 1.000 euro van hem –, is kampioen lastenverhoging gebleken. U kent de btw-verhogingen natuurlijk, het hogere eigen risico en laten we de peperdure energienota vooral niet vergeten. De collectieve lastendruk (belastingen + premies) was in 2018 het hoogste ooit gemeten! Vorig jaar ging bijna 40 procent van het nationaal inkomen op aan belastingen. Dit terwijl er financiële ruimte in de begroting is om de lasten te verlagen. Helaas maakt het huidige kabinet andere keuzes. Het laatste kabinet dat werk maakte van belastingverlaging, was het kabinet dat gedoogd werd door de PVV. Nadat dit kabinet viel, werd een dikke streep getrokken door de belastingverlagingen en zijn de lasten alleen maar gestegen.

Een hoger minimumloon zullen werkgevers terug willen verdienen via hogere prijzen. Daarom is het verlagen van de belastingen een beter alternatief om de koopkracht te verbeteren.

Jake Owen Raats, Etten-Leur

Topinkomens

Natuurlijk gaan de lonen niet omhoog. Wél alle kosten. Per 1 januari zijn we er toch flink op vooruitgegaan, volgens onze VVD-premier Rutte? Ik ben nog niemand tegengekomen die dat denkbeeld heeft bevestigd. Nu kom ik weinig aandeelhouders tegen en nog minder top-ceo’s, dus ik vermoed dat de loonsverhogingen daarheen zijn gegaan in plaats van naar de werknemers op de vloer. We zitten inmiddels vast aan het derde kabinet op rij met de VVD als hoofdmotor. Dat is vooral in het voordeel geweest van de topinkomens, ten koste van Jan Modaal. Vooral VVD blijven stemmen.

M. Philipse, Wouw

Niet voor ambtenaren

Ik vind dat het minimumloon verhoogd moet worden, maar níet voor alle overheidsmedewerkers. Ambtenaren worden al zeventig jaar overbetaald en hun premievrije pensioen is het hoogste van heel werkend Nederland. Ambtenaren worden door het Nederlandse volk betaald en zouden in dienst moeten staan van dat volk, maar daar gaat het al heel lang mis. In plaats daarvan zijn wij er voor de ambtenaren. Wij zijn het financiële melkvee van onze overheid geworden.

R. de Vries, Loenen

Minder armoede

Graag het minimumloon omhoog, want dan kunnen veel mensen uit de armoede komen. Met een hoger minimumloon krijgen meer mensen meer te besteden, wat ook de economie ten goede komt. Het is eerlijker en rechtvaardiger.