‘Jeugd is afgenomen, jaren vol ellende’

LezersreactiesHet rapport over geweld in de jeugdzorg heeft veel oude wonden opengereten, merkten wij uit de reacties die binnenkwamen op de lezersoproep over compensatie voor slachtoffers. Lezers uit heel het land reageerden.

Luisterend oor

Geld, ofwel financiële compensatie, gaat voorbij aan het leed wat is geschied. Het is geen troost. Aandacht, gehoord worden, leren omgaan met en je ervaring kwijt kunnen door een luisterend oor of een professional die samen met jou herbeleeft om het een plaats te geven. Geef daar geld aan uit.

Yvonne de Heer-Seveke, Breda

Een hel

Ik ben zeker van mening dat een schadevergoeding op zijn plek is. Ik ben één van de velen die als crimineel behandeld is door jeugdzorg, zonder ooit iets strafbaars te hebben gedaan. Ik heb bijna drie jaar in een jeugdgevangenis gezeten met een ondertoezichtstelling (ots). Ik heb geen fatsoenlijk onderwijs gehad en werd gelijk behandeld als jongeren die vastzaten met een tbs-veroordeling (terbeschikkingstelling). Ik zat zelfs langer ‘vast’ dan sommige jeugdigen die bijvoorbeeld iemand hadden neergestoken. Ik heb nog nooit een vlieg kwaad gedaan. Het was een hel! Ik ben van mening dat een schadevergoeding mij, en anderen die slachtoffer zijn, kan helpen. Al zal het leed nooit verdwijnen. Er is nog zoveel dat niet in het rapport is benoemd.

Maria Cas, Bolsward

Op zijn plaats

De jeugd is onze toekomst, wordt altijd gezegd. Maar als je die jeugd met geweld kapotmaakt, wat voor toekomst hebben die kinderen dan? De kinderen waar het hier om gaat, hebben in een zeer onveilige situatie geleefd. Dag in, dag uit vaak meerdere jaren achter elkaar. Die kinderen moesten overleven. weinigen konden studeren, zich amper ontwikkelen. Tot op de dag van vandaag ervaren deze kinderen de schade daarvan. Daarom is een vergoeding op zijn plaats. Het is een schande voor Nederland dat dit is gebeurd. De overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Word je in Nederland onterecht vastgezet, dan krijg je een schadevergoeding van circa 104 euro per dag, omdat je levenskwaliteit is aangetast. Neem die rekensom over en geef ieder slachtoffer dit bedrag per dag voor de jaren dat ze in dit geweld zijn opgegroeid. Zelfs de helft zou al mooi zijn, want ieder slachtoffer is niet alleen de jeugd afgenomen, maar ook nog eens de ontwikkelingskansen naar volwassenheid.

Anja Pater, Kerkrade

Gratis hulp

Ik vind dat schadevergoeding meer dan terecht is. Ik ben, samen met veel meer kinderen, zelf slachtoffer van geestelijke mishandeling door jeugdzorg. Ik ben van hot naar her ‘gegooid’. Om mijn veiligheid werd nooit gedacht. Ik heb onterecht strafrechtelijk vastgezeten, werd behandeld als een crimineel. Terwijl ik juist liefde, aandacht en zorg nodig had. Ik had geen normale school en heb door al het heen en weer gesleep nooit diploma’s of certificaten behaald, waar ik nog altijd hinder van heb. Ik vind dat iedereen die niet op eenjuiste manier is behandeld, recht heeft op een vergoeding. En op gratis hulp van een psycholoog.

Helpt niets

Denkt men echt dat als de slachtoffers schadevergoeding krijgen, dit iets oplost of de pijn zal verzachten? Geld helpt het probleem niet uit de wereld. Hoe hoog zal het bedrag moeten worden? Gezondheid is onbetaalbaar! Overigens ben ik van mening dat als iemand aan kinderen begint, zijn verantwoording er ook voor moet dragen. Het begint erop te lijken dat men zich hier steeds minder bewust van is. Dat er in ons land nog instanties zijn die mensen hierin kunnen begeleiden, daarvoor moeten we dankbaar zijn. Of het beter kan, is natuurlijk altijd een vraag. Wel jammer is dat er in Nederland vaak veel geld op gaat aan onderzoeken. Waarom pakt men niet eerst de bron aan? Dit is typisch Nederlands. Veel onderzoek doen, met als resultaat een uitkomst die iemand die nuchter/logisch nadenkt ook had kunnen bedenken of zo van de werkvloer had kunnen worden gehaald. Misschien moet men meer luisteren in plaats van onderzoeken.Vaak zijn onderzoeken overbodig en ze kosten veel geld.

A. van Beek, Rucphen

Geen toekomst

Ik vind dat de slachtoffers van geweld, intimidatie, manipulatie, opsluiting, het ontnemen van recht op onderwijs, et cetera, een financiële compensatie moeten krijgen. Zij hebben vaak trauma’s opgelopen door wat zij hebben meegemaakt, zoals opsluiting in een jeugdgevangenis omdat er geen plek was in een behandellocatie. Velen hebben daardoor angststoornissen en paniekaanvallen en kunnen niet goed functioneren in onze maatschappij. Zij hebben geen normale toekomst. Ik heb het van dichtbij meegemaakt met mijn pleegdochter en zoon. Zo heb ik mijn zoon dertien jaar geleden met hulp van een jurist familiezaken uit jeugdgevangenis het Poortje in Groningen weten te krijgen.

Willy Adely, Bolsward

Complexe trauma’s

Ik heb door mijn nare ervaringen met jeugdzorg complexe trau-ma’s opgelopen. Om mijn leven op de rails te krijgen, heb ik jaren therapie gevolgd met goed resultaat. Dit heeft wel veel geld gekost wat deels door mijzelf betaald moest worden. Een compensatie lijkt mij in deze geheel terecht.