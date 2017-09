'Je vader gaat 's ochtends de deur uit en komt nooit meer thuis'

Lezers hebben gereageerd op de vraag of een aparte herdenking van Brabantse oorlogsdoden wenselijk is. Mei? September? De datum is van ondergeschikt belang, zo blijkt. Als we maar herdenken is het breedgedragen gevoel. De oproep over de manier van herdenken, bracht ons ook een aantal persoonlijke herinneringen van lezers. ,,Je vader gaat ’s ochtends de deur uit en komt ’s avonds niet meer thuis.”

Of dat nu wel een goed idee is, om de Brabantse oorlogsdoden in september te herdenken, vroegen wij onze lezers. Aanleiding: deze provincie houdt de officiële Dodenherdenking­­ niet meer op 4 mei – de landelijke herdenkingsdag – maar in september. Vooral omdat Brabant niet in mei 1945, maar al in het najaar van 1944 werd bevrijd.

De reacties waren wisselend maar mild. Misschien was een eigen­­ herdenking wel passend, misschien konden we beter weer aansluiten bij de landelijke aandacht in het voorjaar. Maar de strekking bij de meeste inzenders was: als we maar blijven herdenken, als we maar niet vergeten wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog allemaal is gebeurd.

Voor sommige lezers was de oproep­­ aanleiding om familieherinneringen­­ te delen. Zij bleken een zeer persoonlijke reden te hebben om de verhalen over de gevallenen in de bezettingstijd levend te houden. Dank daarvoor.

Hieronder een greep uit de inzendingen van deze week.

Hou ’t op 4 mei

Quote Wij blijven nu thuis en laten onze gedachten afdwalen naar de dag dat de doden wel op 4 mei in Waalre werden herdacht. Lian Weeda 4 mei staat bij iedereen in het geheugen als Dodenherdenking. Waarom is de Brabantse variant in Waalre dan de laatste twee jaar naar september is verzet? Omdat Brabant dan bevrijd is?



Jaren zijn we 4 mei naar Amsterdam en later naar Waalre gegaan. Het gevoel is er dan, en heel Nederland staat erbij stil. In september is er voor mij en mijn ouders geen gevoel meer bij. Wij blijven nu thuis en laten onze gedachten afdwalen naar de dag dat de doden wel op 4 mei in Waalre werden herdacht.



Lian Weeda, Rijen

Nieuwe generaties

Ik vind dat wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog nooit vergeten mag worden. Ook de herdenking aan de slachtoffers en gevallen soldaten moet blijven.

Nu rijst natuurlijk de vraag of dit anders ingevuld kan of mag worden. Ik denk dat de tijd het zal leren, en dat het uiteindelijk zal verdwijnen omdat de oorlogs­generatie zo goed als aan het verdwijnen is. Nieuwere generaties, geboren vanaf de jaren 90, hebben te weinig het gevoel om dit in stand te kunnen/willen houden.

William van den Broek, Raamsdonksveer

Meer dan plaatselijk

Zolang ik mij kan herinneren wordt in onze familie op 4 mei stilgestaan bij de slachtoffers van de oorlog. Een oom van mij (oom Toon, een broer van mijn moeder) heeft bij de arbeidsinzet het leven verloren. Als het tegen de 4de mei aanliep, werd mijn moeder altijd onrustig. Veel van de oorlog kwam terug op haar netvlies. Samen keken wij naar de Dodenherdenking op tv.

Mijn oudste zus heeft bij de 70-jarige herdenking van de bevrijding van ons dorp, in november 2014, het verhaal van mijn oom Toon mogen vertellen. Mijn vrouw en ik gaan altijd op 4 mei naar de Dodenherdenking in onze gemeente. In 2011 op 6 juni waren wij aanwezig bij de herdenking van D-day in Arromanches Normandië, dat heeft veel indruk op ons gemaakt. De bevrijding is meer dan alleen wat er zich plaatselijk heeft afgespeeld. Herdenken op een andere datum oké, maar in deze tijd van populistisch denken is het juist héél belangrijk samen op 4 mei deze vreselijke tijd te herdenken.

Zolang er nog mensen leven die deze oorlog hebben meegemaakt, moet de nationale Dodenherdenking blijven bestaan. Hierna is het geschiedenis en zullen volgende generaties hier invulling aan moeten geven.



Jan Bosters, Nieuw-Vossemeer

Nooit vergeten

Quote In 1949 is er een gedenksteen onthuld, die is nog steeds te zien in de hal van het kantoor van het Mi­li­eu­sta­ti­on-Slin­ger­weg in Breda. Laatst ben ik er nog geweest. Daar word ik stil van. Guus Kahlmann Voor mij is 4 mei niet weg te denken, vanwege het volgende: mijn vader is op 12 september 1944 dodelijk gewond geraakt op de Terheijdenseweg. Een vuilophaalwagen van de gemeentereiniging en -ontsmettingsdienst – mijn vader was vuilophaler – werd beschoten, en onder vuur genomen door Engelse vlieg­­tuigen.



In 1949 is er een gedenksteen onthuld, die is nog steeds te zien in de hal van het kantoor van het Milieustation-Slingerweg in Breda. Afgelopen 12 september ben ik er nog geweest. Daar word ik stil van. Ik ben van 30 juni 1930. En dan gaat je vader ’s morgens de deur uit, en komt ’s avonds niet meer thuis.



Voor mij is derhalve 4 mei de dag om alle doden te herdenken. Dit mag nooit vergeten worden, bespaar dit al onze nakomelingen.



Guus Kahlmann, Rijen

Groentekar

Laten we blijven herdenken, zodat er niet vergeten wordt! Persoonlijk herdenk ik op 3 en 4 november altijd de ellende die ons gezin meemaakte, doordat de watertoren in Steenbergen werd opgeblazen. Die stond toen aan de andere kant van de straat, naast de woningen van de Katholieke Bouwvereniging. Enkele huizen gingen tegen de vlakte, bij ons stond alleen de wc zonder dak er nog.

Voor anderen was het de bevrijding van Steenbergen. Maar in hun vlucht namen de Duitsers nog gauw de groentekar mee, zodat mijn ouders geen groenten en fruit meer konden uitleuren. Ze waren ‘onthand’. Bij ons was de uitspraak: waar is de groentekar?, waar anderen hun fiets moesten missen.

Laten we blijven herdenken, opdat wij niet vergeten!­­­­