Je gelijk halen of gelijk zijn

COLUMN Déze nachtmer­rie is net echt

20 februari Er staat een paard in onze gang. Zijn boze baas zit op een traktor in Den Haag. Op het paard zit voetbaltrainer Ron Jans. Of hij bij ons in Breda mag onderduiken. Iets met pek, veren en racisme omdat hij heeft meegezongen met een lied dat in een Amerikaanse kleedkamer wel gedraaid werd maar toch niet kan. ‘Hoe dan?’, vraag ik Jans.