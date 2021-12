Jakkerende bakfietsen

Ik denk dat die maatregel met de huidige filedruk weinig effect heeft. De laatste keer dat de snelheidsmeter van mijn auto in het centrum van Eindhoven überhaupt de 30 kilometer aantikte, was tijdens het hoogtepunt van de vorige lockdown. Afgelopen week ging het in Eindhoven zelfs zó traag dat ik tijdens het filerijden in de spits een bon heb gekregen voor fout parkeren. En in die vier grote steden zal het niet veel anders zijn.