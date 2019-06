Zelfmoordaanslagen

De Britse schrijver Iain Overton verklaart de zelfmoordaanslagen door IS en Al Quaida door het harde optreden vanuit het westen, met name door aanvallen met drones (BN DeStem, 14/6). Een onderzoeker dient echter geen IS-propaganda over te nemen, maar te zoeken naar de werkelijke oorzaak. Ik zou niet weten wat de (islam)moorden in Kenia, Mali en Nigeria op burgers – zoals tijdens het kijken naar een voetbalwedstrijd – en tegen Sjiieten, Ahmadiyya, Koerden en Yezidi’s, met drones te maken hebben. Islam-extremisten willen nu eenmaal de wereldheerschappij.

Leon Nelen, Kruisland

Bijenroof

Niet de varrao-mijt, maar de mens is schuldig aan het uitsterven van bijen en andere insecten. Op diverse plaatsen in Brabant ontstaan mooie initiatieven om de groei van wilde, inheemse planten te bevorderen. Deze planten zijn al lang niet meer wild, maar worden met inspanning en kosten veelal gezaaid op arme gronden zoals wegbermen. Wilde bijen, hommels, diverse vlindersoorten en andere insecten, gebruiken het stuifmeel van wilde bloemen als voedsel om te kunnen overleven. Helaas zijn zogenoemde wildpluk-workshops in de mode, uiteraard tegen betaling. Daardoor gestimuleerd, zie ik volwassenen met snoeischaar en al onze wilde bloemenweides plunderen. Waarom nemen zij niet een paar euro uit eigen beurs om een bloemenwinkel te bezoeken? Stelen staat niemand fraai en overleven willen we allemaal. Dus help onze insecten en help de mens te overleven! Laat de bloemen staan!

Henk Koppelaar, Breda

Pensioenen

Met veel bravoure is het nieuwe pensioenakkoord aangekondigd. Dit akkoord is aangenomen over de hoofden van ruim 3.000.000 gepensioneerden. Een van punten, van de verlaging van de benodigde dekkingsgraad om kortingen op pensioenen te voorkomen en indexering mogelijk te maken, moet nog worden uitgewerkt. Nu komt de Commissie Dijsselbloem met een rapport dat de al meer dan tien jaar uitgestelde indexering van de pensioenen nog moeilijker of helemaal onmogelijk gaat maken. Het kabinet en De Nederlandsche Bank hebben dit rapport uiteraard direct omarmd. Hoe is het mogelijk dat een zo groot deel (meer dan 20 procent!) van de Nederlandse bevolking al jarenlang stelselmatig wordt uitgesloten van koopkrachthandhaving, terwijl de buffers van de pensioenfondsen meer dan 1.400.000.000.000 bedragen en de economie floreert en iedereen er beter van wordt? Bovendien betreft het hier pensioenen waarvoor de gepensioneerden zelf en hun werkgevers jarenlang premie hebben betaald!

Duurzame landbouw

Twee duimen omhoog voor het echtpaar De Krom uit het Brabantse Lepelstraat. Als landbouwers produceren ze plantaardig. Wat een mooi woord eigenlijk: ‘vriendelijk voor planten’. Ze verbouwen gewassen zonder onnatuurlijke bemesting. Alleen groenbemesting. In dit gezellige dorp zetten ze ‘Biocyclische Veganlandbouw’ – moeilijk woord – onder onze aandacht, dat ons milieu niet schaadt. In tegendeel! Landbouwminister Carola Schouten zou dit vooruitstrevende bedrijf eens goed moeten scouten!

Ton Schillemans, Breda

Discriminatie

Discriminatie tussen mannen en vrouwen is niet mogelijk. Men kan alleen tussen gelijken discrimineren. Mannen en vrouwen hebben echter een totaal verschillend lichaam en dito geest. Mannen reageren via de ratio, vrouwen via emoties. Normaal gesproken althans. Dat geleuter over gelijkheid van mannen en vrouwen is ontaard in een psychose. En een psychose is zoals u weet – of kan weten – een conflict tussen fantasie en werkelijkheid. Als mannen en vrouwen gelijk zouden zijn, dan had Moeder Natuur geen twee geslachten geschapen. Vrouwen zijn geschapen voor bepaalde functies en dat geldt ook voor mannen. Kijk maar naar de sport. Wel eens een vrouw tegen een man zien boxen of een mannenelftal tegen een vrouwenelftal zien voetballen? Nee dus. Dus stop met dat geouwehoer over gelijkheid. Gelijkwaardig, oké, maar niet gelijk. Een bobbel en een kuiltje zijn niet hetzelfde. Die vullen elkaar aan, maar dat is heel wat anders. Wil je meer mannen in het onderwijs? Schaf dan die vrouwelijke directeuren af, te beginnen op basisscholen. Mannen krijgen dan een raar gevoel van binnen. Vraag maar Corrie Konings.