Is een aparte dodenherdenking zinvol?

Brabant werd niet in mei 1945 bevrijd van de Duitse bezetter, maar al in het najaar van 1944. Logisch dus om niet alleen de viering van die bevrijding, maar ook het herdenken van de oorlogsdoden in september te houden. Met die redenering werd de Brabantse Dodenherdenking jaren geleden losgekoppeld van de landelijke.

Bijkomend voordeel zou moeten zijn dat kinderen en jongeren in september naar school gaan (4 mei valt meestal midden in de meivakantie) en daardoor gemakkelijker bij de herdenking betrokken kunnen worden.

Tot zover de theorie. Nu de praktijk. Want ja, de kerk van Waalre zat woensdag bomvol, toen daar de herdenkingsplechtigheid plaatsvond. En de aanwezigen waren onder de indruk van de toespraken en de muziek. Maar had de rest van Brabant het ook door? Was het net zo stil als op 4 mei? Praatte iedereen donderdag over de Brabantse herdenking? Niet bepaald.

Het doet de vraag rijzen of een aparte herdenking voor één deel van het land wel zinvol is. Zou de belang­­stelling van Brabanders voor het oorlogsleed niet gemakkelijker te vangen zijn op en rond 4 mei, als er toch al veel aandacht is voor de Tweede Wereldoorlog?

Volledig scherm © ANP Of legt die redenering te veel de nadruk op het publieke effect? Het gaat immers ook om een eerbetoon aan de gevallenen. Misschien is dan een fatsoenlijke datum belangrijker dan het pr-aspect. Hoewel je in dat geval ook nog kunt beweren dat medio september te vroeg is: Breda werd op 29 oktober 1944 bevrijd, Steenbergen op 4 november.

Moet Brabant zijn eigen oorlogsdoden blijven herdenken in september? Of krijgen de ‘eigen’ gevallenen voldoende aandacht tijdens de landelijke herdenking op 4 mei? Bestaat het gevaar van versnippering, met landelijke en provinciale en gemeentelijke plechtigheden? Of kan niet vaak genoeg gewezen worden op wat destijds is gebeurd?

Of is de wijze van herdenken sowieso niet meer van deze tijd? Moeten we op andere manieren bij 1940-1945 stilstaan? Móeten we eigenlijk wel jaarlijks uitgebreid blijven terugblikken op WOII, of wordt het op enig moment te lang geleden?

