Is de leraar de grootste influencer aller tijden?

Geef uw mening Aan satire zitten geen grenzen: alles mag!

2 juni Grappen maken over de Holocaust, kan dat? In de Verenigde Staten – en in navolging daarvan ook in Nederland en andere delen van de wereld – ontstond afgelopen week ophef over een nieuwe comedyshow op Netflix, Historical Roast. In deze satirische show maken comedians in de rol van historische figuren harde grappen over elkaar. Zo ging ‘Hitler’ keihard los op ‘Anne Frank’. Dat schoot velen in het verkeerde keelgat. Terecht of zitten er geen grenzen aan satirische humor?