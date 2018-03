Investeer in leefbare planeet in plaats van in wapens

Wapens

Met enige verbijstering las ik het artikel Wij hebben wapens die niemand heeft in BN DeStem van 2 maart. Wat een contrast: ruim 50 procent van de bevolking in Rusland leeft onder de armoedegrens. Miljarden worden geïnvesteerd in wapens. Wapens waarbij de houdbaarheidsdatum beperkt is, als ook het miljarden verslindende defensief – antwoord van de NAVO – een feit wordt. Stel dat in ons eigen land, ten furore van een verkiezingsstrijd, de politieke leiders in gloedvolle bewoordingen gewag maken van een miljardeninvestering in defensiesystemen. Werkgelegenheid is een positief verweer, evenals nieuwe technische ontwikkelingen, maar met een verwerpelijke doelstelling.

Wat deze wereld nodig heeft, is investering in gezondheidszorg, opleidingen, armoedebestrijding én een leefbare planeet. Als de missie wijzigt in niet elkaar bestrijden, maar zorgen voor een leefbare aarde, worden die miljarden aan valuta, werkgelegenheid en technisch kunnen juist ingezet. Clichés? Helaas wel zolang een handvol dwazen als wereldleiders hun ‘onderdanen’ onderdrukken. Hoe is dat anno 2018 nog mogelijk?

Albert Grunwald, Rijen

Autisme

In het artikel Ontucht tussen mensen met autisme in Molenschot: lagere straf geëist in BN DeStem van 1 maart wordt gesproken over een aantal mensen die ‘last hebben/hadden van autisme’. Je hebt autisme, of je hebt het niet. Als je het hebt, kom je er nooit vanaf. Door de manier waarop het door jullie wordt gebruikt in dit artikel, lijkt het alsof het van voorbijgaande aard is. Zoals last van griep, last van keelpijn, last van pijnlijke spieren. Deze mensen hebben geen last van autisme, ze hebben autisme. Ik ook trouwens.

Jord van der Elst, Oosterhout

Volledig scherm Gouden medaille voor Bibian Mentel tijdens de Paralympische Spelen. © Foto: SCS/Mathilde Dusol

Paralympische Spelen

Beste redactie, ik vertel u niets nieuws als ik zeg: de Paralympische Spelen zijn vrijdag 9 maart 2018 begonnen. Dat er zaterdag niets in BN DeStem stond, daar kan ik nog begrip voor hebben, maar dat er maandag 12 maart ook nog geen letter over in staat, vind ik een groot schandaal. Het is een belediging naar de mindervaliden, die jarenlang trainen en werken om hieraan mee te mogen doen. Deze krant behoort tot de Nederlandse Persgroep. Ik lees de andere kranten van die uitgeverij niet, maar mag hopen dat er in die kranten wel iets stond over de deelname en resultaten van onze paralympische sporters.

Uw hoofdredacteur Hille van der Kaa schrijft op uw website: ‘BN DeStem houdt u op de hoogte. Het laatste nieuws uit je straat, woonplaats, uit Den Haag of de andere kant van de wereld. Wij brengen het nieuws dat je nodig hebt, dichterbij. Feiten, achtergrond en verdieping. Maar BN DeStem is meer dan alleen de krant; betrokken bij onze regio en hét nieuwsmerk waar je iets aan hebt.’ Hier klopt niets van, want als dit zo zou zijn, zouden de resultaten van onze Paralympiërs wel vermeld zijn in BN DeStem.

Bas Schreiner, Prinsenbeek