Ingrid en mijn mooiste jaarwisseling ooit

columnWe schrijven 31 december 1994. Ik ben 20 jaar oud en sta samen met mijn vrienden in café Mothers in Heeze, dat inmiddels ter ziele is. Het ziet er blauw van de rook als om middernacht Happy New Year van Abba wordt ingezet. We tellen af, juichen, proosten en vallen elkaar dronken in de armen.