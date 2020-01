In stappen stoppen met werken is goed plan

De overbruggingsbaan is een vorm tussen betaald en onbetaald werken. In Amerika is het normaal om na je pensioenleeftijd rustig af te bouwen voor je helemaal stopt met werken. In Nederland zijn we eraan gewend dat mensen na hun werkzame leven abrupt stoppen. Voor een werkgever betekent dit vaak dat er een bedrijf plotseling inlevert aan kennis en kunde. Werknemers krijgen soms het gevoel geen rol van betekenis meer te spelen als ze met pensioen zijn. Voor beide partijen kan de overbruggingsbaan dus een voordeel opleveren. Het gaat dan niet meer om een voltijdfunctie, maar om parttimewerk. Mensen kunnen dezelfde functie uitvoeren tegen lager loon, met meer zelfstandigheid, flexibelere werktijden en minder stress. Maar het moet ook mogelijk zijn te switchen van een bestuurs- of kantoorfunctie naar een functie op de werkvloer, bijvoorbeeld in de zorg.