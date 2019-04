‘In Nederland zijn we liever lui dan gezond’

Niet overal

Ik heb er mijn bedenkingen bij of mensen laten baden in elektromagnetische straling bevorderlijk is. Daar is onderzoek voor nodig, net als bij schadelijke producten als asbest, tabak of verf . En wie heeft eigenlijk overal snel internet nodig? Laat het snelle internet maar enkel op het werk of, voor wie dat wil, thuis.

Pim van Oosterhout, Roosendaal

Sluipmoordenaar

Het bestaande 4G-netwerk en dito zenders veroorzaken al dusdanig veel straling, dat cellen in ons lichaam hierop negatief reageren. Het 5G-netwerk is een sluipmoordenaar voor iedereen, omdat je op nog meer locaties zenders nodig hebt. Zenders in je woonomgeving zijn van directe invloed op de gezondheid, vooral ook van kinderen. De ons omringende landen zijn wijzer, zij hebben de normen flink opgeschroefd. Zij weten dat gezondheid belangrijker is.

Wij luie Nederlanders vinden automatisering en meer doen vanuit je luie stoel belangrijker. Blijkbaar willen we hiervoor zelfs eerder sterven. Ik niet! Het 4G-netwerk geeft al voldoende mogelijkheden om lui te zijn en ziek te worden, 5G zou verboden moeten worden.

Peter van den Bergh, Bergen op Zoom

Elke straat

Het lijkt mij een ernstige situatie als de stralingsnormen vele malen overschreden worden. Er wordt gedacht de norm aan te scherpen. Waarom wordt er dan meer straling in de lucht gebracht? Voorheen vonden mensen het zorgelijk als er een zendmast in de buurt van hun huis geplaatst werd. Voor 5G komen er in bijna elke straat zendmasten. Dat is zorgwekkend!

Volledig scherm Zuid-Korea is het eerste land ter wereld waar 5G al beschikbaar is voor de consument. In Nederland is nu de discussie gaande of nader onderzoek naar de toename van straling nodig is. © AP Astrid Zoeteman, Ulvenhout

Tweede plaats

Als bouwbioloog ben ik al ruim dertien jaar bezig mensen bewust te maken van de toename van straling en de mogelijke gevolgen daarvan. Wat mij vooral verbaast, is de opstelling van de Nederlandse overheid en onder meer de Gezondheidsraad. Over de hele wereld treffen overheden maatregelen om met name kinderen te beschermen tegen een te grote dosis elektromagnetische straling. Zo mogen in veel Europese landen bijvoorbeeld geen wifi en mobieltjes worden geplaatst/gebruikt mogen op scholen. Onze overheid heeft eind vorige eeuw het Voorzorgsbesluit ondertekend, net als vrijwel alle landen ter wereld, maar Nederland houdt zich er niet aan. De gezondheid van de bevolking komt hier op de tweede plaats. Dus ja, er moet onderzocht worden in hoeverre 5G nog schadelijker is dan de huidige zenders.

Richard Bruijne, Etten-Leur

Veiligheidseisen

Wordt het niet tijd dat de media stopt met anti 5G-propaganda de wereld in te slingeren? De enige straling die voor mensen schadelijk is, is UV-straling. Alles wat voor de consument beschikbaar is, voldoet hier aan strenge veiligheidseisen.

Hans Everwijn, Ossendrecht

Zeker onderzoek

Ik juich alleen maar toe, dat er meer onderzoek komt naar de veiligheid van straling. Ik ervaar zelf nadelen van de straling. Ruim tien jaar terug heb ik wondroos in mijn oor gehad en hierdoor werden de zenuwbanen geprikkeld.

In de loop van de jaren is dit erger geworden door computer, laptop, telefoneren, chemische afzuiging, magnetron, et cetera. Als ik in de bergen ben, ervaar ik na een paar dagen geen last meer. Zodra ik in terug thuis ben, begint het weer. Daarom lijkt het me goed om uit te zoeken wat die straling precies doet. Ik maak me ook zorgen om kinderen, die dag in dag uit met allerlei apparaten in de weer zijn.

Marijke van Egmond, Breda

Belangen te groot

Negen jaar geleden kreeg ik stralingsgerelateerde klachten, nadat wij een DECT telefoon en een nieuwe router(wifi) hadden geplaatst. Concentratieproblemen, ‘fluittoon’ in mijn hoofd, slechte nachtrust en nervositeit waren enkele symptomen. De klachten verdwenen toen we de moderne apparatuur weer weghaalden. Op plekken waar veel straling is, zoals in winkelcentra of in openbaar vervoer met wifi, komen de klachten opzetten. Ik denk dus dat elektromagnetische straling ongezond is. Ik ben er gevoelig voor, is dat geluk of juist pech?

De grote telecombedrijven zijn niet gebaat bij onderzoeken die de gevaren van elektromagnetische straling aantonen. En de ‘vooruitgang’ eist ook steeds sneller internet. Ik denk niet dat deze ontwikkeling is tegen te houden, de economische belangen zijn te groot.

Peter de Wolf, Halsteren

Overbodig

Ik vind dat 5G geheel en al overbodig is. Ik hoor dat het sneller is, waarmee het enkel voldoet aan de wensen van telefoonproducenten. We rijden toch ook niet allemaal in een Ferrari, omdat die sneller is? Dat de frequentie van 5G ongeveer gelijk staat aan die van een magnetron, is kennelijk niet van belang. En dat al genoeg is aangetoond dat het wel degelijk schadelijk is voor alles wat leeft, ook niet. Ik las recent dat er in Brussel geen 5G komt. Ik hoop dat Breda ook zo verstandig is.