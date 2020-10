In Gods handen

Lezersbrie­ven: overheid, schep nou eens helderheid over carnaval 2021

28 september Er wordt door sommige lieden in het zuiden serieus nagedacht over het laten doorgaan van het carnaval in 2021. ,,Carnaval verbieden gaat echt niet," zo hoorde ik een lid van een carnavalsvereniging op tv zeggen. ,,Dan gaan mensen zelf verkleed over straat lopen en is er helemaal geen controle.”