Illegale dumpingen van drugsafval lastig te bestrijden

Alle vervuiling

Ik vind dat degenen die party-drugs gebruiken medeverantwoordelijk zijn voor de grote hoeveelheid dumpingen van chemisch afval in onze natuurgebieden en bossen. Maar zo zijn ook de mensen die alsmaar meer vlees eten verantwoordelijk voor de enorme vervuiling van onze lucht en het grondwater. Voor alles wat vervuild wordt bij het opfokken van varkens, koeien en noem maar op. Uiteindelijk is de mens verantwoordelijk voor alle vervuilingen, dumpingen en vormen van vernietiging van de natuur!

Corné Oomens, Rijen

Niet nodig

De partypil is geen eerste levensbehoefte en erg milieubelastend om te produceren. Je heb het echt niet nodig om te feesten net als over matig drankgebruik. Dus ja, de gebruikers zijn medeverantwoordelijk voor al dat onnodige chemische drugsafval.

Cor Kerstens, Klundert

Controle

Ik denk dat het productieprobleem in Nederland vergroot wordt, omdat het afval in Nederland snel gevonden en gemeld wordt. Ik denk dat dit bijvoorbeeld in Spanje minder is, omdat afval minder snel gevonden en gemeld wordt. Als oplossing zou ik denken aan een wereldwijd registratiesysteem van grondstoffen en halffabrikaten en hier de controlerende focus opleggen. Zie Toyota’s onderdelen-registratiesysteem als voorbeeld.

Ronny Rockx, Roosendaal

Legaliseren

Ik vind dat de politiek hoofdverantwoordelijk is. Laten ze eens sterk zijn en stoppen met het verbieden van partydrugs. Als de productie gelegaliseerd zou worden en daardoor uit het criminele circuit gehaald, zouden deze problemen er niet zijn. De afval zou dan gewoon verwerkt kunnen worden. De mensen die dit soort rotzooi willen gebruiken moeten daar de kans voor krijgen. Ik kan net zo veel bier en sterke drank kopen als ik wil en opdrinken zonder overlast te veroorzaken. De productie daarvan is toch ook toegelaten? Afvalstromen daarvan worden zelfs in de diervoeding gebruikt. Ik hoef geen drugs en onze kinderen zijn er ook vrij van gebleven gelukkig.

Gerard Hol, Bergen op Zoom

Denk eens na

Ja, als gebruiker ben je medeverantwoordelijk. Het gebruiken van het spul houdt de productie in stand en vult de zakken van criminelen. Het is duidelijk dat deze constatering de festivalgangers niet uitkomt, maar je kop in het zand steken is geen optie. Festivalgangers moeten zich ook eens afvragen waarom ze drugs nodig hebben. Waarom kun je niet gewoon feestvieren zonder je eigen lichaam te vergiftigen en het milieu daarbij? Ongemakkelijke mening, zeker. Maar denk eens na!

René Hendrickx, Bergen op Zoom

Anoniem storten

Drugsafvaldumpingen tasten de natuur aan. Drugsproducenten dumpen het afval midden in de natuur, omdat de overheid niet zorgt voor bruikbare dumpplekken. Sommige mensen zeggen dat de drugsgebruikers verantwoordelijk zijn voor het dumpen van de drugs in de natuur, maar daar ben ik het niet mee eens.

Ik vind dat de overheid moet zorgen voor geschikte locaties om drugsafval achter te laten. De fabrikanten kunnen hun afval niet kwijt, zij willen anoniem blijven. De overheid moet voorzieningen maken waar fabrikanten anoniem hun afval kunnen storten.

Ook vind ik dat de overheid hardere maatregelen moet nemen tegen de drugsvervaardigers. Hogere boetes bij het oprollen van drugslabs. En er moeten meer gespecialiseerde manschappen ingezet worden om drugslabs op te speuren. Gebruikers van drugs kunnen er niets aan doen dat de producenten het afval dumpen in de natuur.

Pascal van Helvoort, Drunen

Wetgeving

De verantwoordelijkheid voor de dumpingen ligt bij de producenten van de partydrugs. Zij zijn degenen die de gevaarlijke afvalstoffen in de natuu achterlaten. De meeste partydrugs zijn illegaal in Nederland en het is voor de producent daarom lastig op een nette manier van de afvalstoffen af te komen. Ik denk dat de overheid hierin een rol heeft. De wetgeving rondom drugs zal aangepast moeten worden. Bedenk iets waardoor het stiekem dumpen van het drugsafval in de natuur niet meer nodig is. Ik denk dat we met een betere wetgeving rondom partydrugs heel wat drugsafvaldumpingen kunnen voorkomen.

Joyce van de Pol, Drunen

Betere voorlichting

Het wordt steeds gewoner, een pilletje op een festival, maar zijn de gebruikers ook verantwoordelijk voor de gevolgen van de productie van pilletjes, zoals de illegale drugsafvaldumpingen? Ik vind van wel. De overheid moet de rol oppakken om drugsgebruikers bewuster te maken van de gevolgen die het drugsgebruik met zich meebrengen. Het is een keuze om wel of niet te gebruiken en bij betere voorlichting denkt de drugsgebruiker wellicht een keer extra na over de gevolgen van dat ene pilletje.