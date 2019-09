Ik zit bij club voor de sport, niet voor allerlei taken

Vele handen maken licht werk, is de gedachte achter het idee om alle leden vanaf een bepaalde leeftijd te verplichten een taak uit te voeren binnen een club. Dat kan variëren van een bardienst of het trainen van een (jeugd)team, tot het fluiten van wedstrijden of een bestuurlijke functie. Het idee is simpel: als iedereen zijn steentje bijdraagt, is het veel makkelijker om alle taken binnen een club geregeld te krijgen.