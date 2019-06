‘Ik wens iedereen mooie herinneringen toe aan Pinkpop 2019'

Vijftigste Pinkpop

Verslaggever Stefan Raatgever is in zijn artikel over de vijftigste editie van Pinkpop (BN DeStem 11-06) lyrisch over Anouk (44), Jacqueline Govaert (37, Krezip) en Duncan Laurence (25). Hij komt veren tekort om in het achterwerk van deze artiesten te steken. En ik denk dat vele festivalgangers, en zij die de optredens op televisie via NPO2-extra hebben gezien, het met hem eens zullen zijn. Dat mag, laat daar geen misverstand over bestaan.

Maar ik vind het jammer dat hij niets schrijft over Crissie Hynde, de 67-jarige (!) frontvrouw van The Pretenders. Wat deze vrouw met haar band aan een zeer enthousiast publiek liet zien, was fantastisch. Hier moeten wat mij betreft bovengenoemde artiesten een diepe buiging voor maken, hoe goed ze zelf volgens velen ook zijn. Ik ben benieuwd wat zij nog kunnen laten zien als ze 67 jaar oud zijn.

Ik wens iedereen vele mooie herinneringen toe aan Pinkpop 2019 en een mooi vervolg op hun muzikale jaar. Er staat voor de komende tijd nog veel goeds op de muziekkalender. Blijf genieten van (je favoriete) muziek.

Jan van Steenhoven, Oosterhout

Bliksem

Via tv worden we gewaarschuwd voor slecht weer: code geel, -oranje en soms -rood. Terecht! We kunnen soms onweer, hagelstenen, zware windstoten en/of hoosbuien verwachten. Wanneer het onweert, schuil dan nooit onder een boom. De bliksem slaat, zoals iedereen hoort te weten, meestal in bij grotere bomen. Maar iedere boom, hoe klein ook, is levensgevaarlijk. Ben je op vlak terrein, zoals in de polder, ga dan plat op de grond liggen. Anders vorm jij het hoogste punt en loop je het risico geraakt te worden door de bliksem.

Ook windstoten kunnen verradelijk gevaarlijk zijn en de stabiliteit van een boom aantasten. Het is verstandig na storm de boomspiegel – het stuk grond rond de stam van een boom – te controleren. Ziet u rondom de stam kleine spleetjes in de grond, of is er vanaf de stam een scheur zichtbaar die steeds smaller wordt, dan is de boom mogelijk niet meer stabiel. Het is dan raadzaam de bomenman van uw gemeente te bellen. Een bomenspecialist komt dan langs om de boom te controleren.

Denk bij noodweer altijd aan uw eigen veiligheid en die van anderen!

Een jonge buizerd.

Rupsen en roofvogels

Niels Herijgens schreef zaterdag 15 juni op zijn bekende humoristische wijze over de eikenprocessierups. Hij heeft kennelijk geen band met deze rups. Mensen met rupsbanden horen sowieso niet in de natuur thuis. Op diezelfde pagina stond een artikel van Marieke den Exter. Ik dacht meteen: zo’n exter hoort ook niet in de natuur thuis, want het moet zijn: ekster. (Sorry, flauw grapje) Maar wat ik geen grapje vond was, dat het artikel over ‘boze buizerds’ ging, terwijl er een plaatje van een torenvalk naast stond. Het zal veel lezers ‘worst’ wezen, maar als natuurliefhebber wil ik deze opmerking toch maken. Tenslotte heb ik nog een waarschuwing voor de ‘natuurliefhebber’ met zijn loslopende hond: doe die hond in de natuur a.u.b. aan de lijn, anders verjaagt u de herten, sorry, de reeën.