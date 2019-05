‘Ik voorzie dat Henk Otten snel zijn heil zoekt bij de VVD’

Lezersbrieven ‘Spelers van Ajax moeten toch meerdere wedstrij­den in een week kunnen voetballen?’

6 mei Ajax plaatste zich met een schitterende overwinning op Juventus voor de halve finale van de Champions League. Meteen moest het speelschema van de laatste vier - beslissende - wedstrijden in de Nederlandse eredivisie op de schop. Ajax moet het met heel veel spelers in de vorm van hun leven - en met een marktwaarde waar je van duizelt - toch kunnen opbrengen meerdere duels in een week te spelen? Sneu gevolg van het opschuiven van de competitiedata is, dat Robin van Persie en Giovanni van Bronkhorst hun laatste wedstrijd voor Feyenoord nu niet in een volle Kuip kunnen spelen/coachen. Zij krijgen zo geen mooi afscheid van het Legioen. Daar worden veel mensen terecht niet blij van. Alles moet wijken voor Ajax. Dus moet die club er nu maar voor zorgen dat ze de Champions League wint ook. De ploeg heeft bewezen in belangrijke wedstrijden boven zichzelf te kunnen uitstijgen. Er is in ieder geval genoeg medewerking gegeven om het voor elkaar te krijgen. Ik ben geen Ajax-supporter, maar wel liefhebber van hun manier van voetballen. Ik wens ze veel succes toe. Laat Nederland maar weer eens juichen.