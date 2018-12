Ik shop mijn kerstinkopen lokaal

It’s the most wonderful time of the year... Geen tijd van het jaar is het zo gezellig winkelen als in december. Lampjes en kerstbomen zorgen voor extra sfeer in de straten en een warme dekengevoel overvalt je als je vanuit de kou een winkel binnenstapt, die gezellig is aangekleed voor de feestdagen. Maar hoe de middenstand haar best ook doet, steeds meer mensen besteden hun geld bij onlinewinkels.