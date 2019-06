Falende hulpverlening

Ik kan er een boek over schrijven, en dat doe ik ook, over de grove nalatigheid in de falende hulpverlening. Ik heb de oplossing gevonden voor het probleem bij de psychische hulpverlening. Het ligt niet alleen bij de GGZ. Ze slaan de plank helemaal mis in deze zorgsector. Ik spreek uit ervaring. Welke hulp hebben we niet gehad? We groeiden steeds verder uit elkaar. Ik kom met een oplossing, maar daar hebben ze geen oren naar. Ik ben zelf oplossingen gaan zoeken, na jaren trajecten te hebben gevolgd die we grotendeels zelf moesten betalen. De oplossing die ik zelf vond bracht ons weer bij elkaar. Al die zogenaamde slimme, geleerde mensen moeten wijzer worden, dan krijg je inzicht. Die leer je niet uit boeken. Ik krijg nergens aansluiting, niemand wil de waarheid horen. Ik wil me hier hard voor maken. Er gaat veel te veel mis, zeker in de jeugdzorg. Het wordt alleen maar erger en ik weet hoe het komt, maar niemand luistert. Oost-Indisch doof. Inderdaad.

Jolanda Mathijssen, Rijsbergen

Appen op de fiets

Vanaf 1 juli is appen op de fiets verboden en dat is maar goed ook. Wanneer de boete van 95 euro niet afschrikt, zou een tijdelijke inbeslagname van het mobieltje veel angstaanjagender zijn voor de (vaak jeugdige) apper. De automobilist krijgt al langer een boete van 240 euro wanneer hij zit te appen. Afleiding is volgens verkeersdeskundige Hornman veelvuldig dé oorzaak van ongelukken.

Naast het appen zijn in dit kader de sterk afleidende digitale billboards bij de Moerlakenbrug en de Zuidelijke Rondweg in Breda ook een doorn in mijn oog. De digitale borden staan vol met kleine lettertjes, verspringen iedere 7 seconden en zijn zelfs geplaatst in de nabijheid van verkeerslichten. Over afleiding gesproken! De gemeente Breda doet schimmig over wat ze met deze vorm van reclame verdienen. Dat zou ik ook doen, wanneer ik economisch gewin boven verkeersveiligheid zou plaatsen.

Martin van Nispen, Rijsbergen

Stress

In de column van psycholoog Thijs Launspach (BN DeStem 24-6) blijft veel onbesproken. Het gedoe in de trein wordt mede veroorzaakt door het gebruik van de mobiele telefoon. Een juffrouw die zo nodig moet doorgeven aan haar vriend dat ze de pil is vergeten, een meneer die belt met iemand om te melden dat door wanbetaling zijn vaste telefoonaansluiting is afgesloten, maar blijkbaar wel geld heeft voor een duur mobiel abonnement. Hoezo privacy? Maar inderdaad, dan kun je in een stiltecoupé gaan zitten.

Maar wat te zeggen van alle herrie in Breda van te veel evenementen die ervoor zorgen dat heel de stad mee moet luisteren en je dus met 30 graden Celsius niet in je tuin kunt zitten, omdat het niet mijn muziek is en ook niet van veel andere inwoners. Dat er mensen zijn die op tijd naar bed willen en dus met deze hitte hun ramen moeten sluiten. Men mag van mij gerust een feestje bouwen, maar het is in Breda compleet uit de hand gelopen. En dan ook nog van gemeenschapsgeld.

M. Reuser, Breda

Waterstof

Econoom Wim Nolens pleit voor hr-ketels op waterstof (gastopinie BN DeStem 19-6). De productie van (groene) waterstof middels elektrolyse geeft al 30 procent verlies. Bij verbranding van die waterstof verdwijnt vervolgens ook nog eens 18 procent als condensatiewarmte met de witte condenswolkjes uit de rookgasafvoer. Want dat een hr-ketel (dus de rookgascondenserende ketel) alleen zijn beloofde rendement haalt bij een lage cv-temperatuur, heeft in Nederland totaal geen prioriteit. Daarmee komt het totaal rendement op 57 procent. Een warmtepomp echter zet 100 procent elektriciteit om in gemiddeld 400 procent warmte. Daarmee is een hr-ketel op waterstof in verbruik dus maar liefst zeven keer duurder dan een warmtepomp.

Leon Nelen, Kruisland

Wachtgeldregeling

Dat één wethouder in Hulst een riante wachtgelduitkering van 373.000 euro heeft meegekregen, kan er bij mij niet in. Ik heb 41 jaar bij Neckermann gewerkt, dat bedrijf is twee keer failliet gegaan en ik heb niets meegekregen. Het bedrijf maakte wel steeds een doorstart, zodat ze goedkoop de voorraad konden opkopen bij de curator om lekker verder te gaan. Prima toch dat kan allemaal in Nederland...

En dan die wachtgeldregeling van ambtenaren tot hun pen­sioen, te belachelijk voor woorden! In het bedrijfsleven is het maximaal drie jaar ww-uitkering en daarna bijstand. Waar- om kan dat ook niet bij de overheid? Ze kunnen toch ook werk zoeken? Maar de meeste vinden het wel makkelijk, elke maand het handje openhouden en de riante wachtgelduitkering binnenhalen. En de gewone man kan maar betalen... Ze doen het prima in Den Haag. Ga zo door. Er moet eens iemand aan de macht komen in Den Haag die eens fatsoenlijk gaat regeren!