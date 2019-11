Ik heb alle vertrouwen in de kwaliteit van de zorg in West-Brabant

Wie in West-Brabant wat mankeert, komt al gauw terecht bij een van de twee ziekenhuizen in deze streek: het Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom, of het Amphia in Breda en Oosterhout. Als patiënt vertrouw je op de kennis en kunde van doktoren en verpleegkundigen in het ziekenhuis waar je belandt. Een doorverwijzing van een huisarts leidt meestal tot de gang naar een ziekenhuis in de buurt. Hoewel je als patiënt in Nederland vrij bent in het kiezen van een ziekenhuis en/of arts, maakt lang niet iedereen gebruik van die vrijheid. De meeste mensen gaan ervanuit dat ze hoe dan ook de beste zorg krijgen op de plek waarnaartoe ze zijn doorverwezen. Maar de ranglijst toont aan dat er dus wel degelijk verschil is in zorgkwaliteit.