'Iemand die praat over 'de gewone Nederlander' hoort geen premier te zijn'

Het is ongeveer 10 jaar geleden dat ik plotseling een hoge fluittoon kreeg in mijn hoofd. Ik vergelijk deze met de hoge toon van het testbeeld van de eerste televisie. In het ziekenhuis en in het UMC in Delft, alwaar ik mij liet onderzoeken, werd mij gezegd dat er verbindingshaartjes vanaf de oren naar de hersenen waren verbroken. Deze kregen geen informatie meer en gingen zelf geluid produceren. Ik moest ermee leren leven.

Met véél moeite en een beetje hulp van boven, is het mij gelukt het te aanvaarden. En nu gebruik ik het zelfs als mijn ‘hulpje’ bij dreigende ziekte of ongemak. Het geluid wordt dan nog harder en ik weet dan dat ik moet oppassen. Ik heb mijzelf leren denken dat het geluid opgeslagen is in een map, zoals in mijn computer. Als ik ergens mee bezig ben, ervaar ik het geluid niet, terwijl het er wel is. Pas als ik dreig iets te gaan mankeren, of er met iemand over praat, ervaar ik het. Een waarschuwing voor de jeugd: vermijdt de harde decibels en wees zacht voor je oren.

Adrie Goorden, Wouw

Tinnitus (2)

Héél veel respect en bewondering voor Barbara Muller en haar boek: Onbesuisd. Constant gepiep en suizen in haar oor, maakten van haar bijna een zelfmoordenaar. Ze noemt dit niet te genezen monster ‘fantoomgeluid’. Helaas ken ik dit gevoel: fantoompijn. Ook niet uit te bannen. Pijn in mijn geamputeerde been, doet buren opschrikken. Barbara is niet van de brug gesprongen, maar heeft met vele therapieën enige zelfredzaamheid bereikt.

We lopen op de maan, sturen een observer naar Mars en ontdekken een komeet buiten ons zonnestelsel. Maar fantomen (spookmonsters) in oren en afgezette ledematen kunnen de geleerden niet oplossen. Je wordt er horendol van!

Ik lijd met Barbara mee. Welke medici gaan dit spook eens serieus te lijf? Al die duizenden patiënten in Nederland snakken naar een oplossing.

Wietplan

Waar is de tijd gebleven dat Koos Vorrink in het programma In de Roode Haan al pleitte voor legalisering van verdovende middelen. Gelukkig hebben wij in Breda een burgervader die het begrepen heeft. Legaliseren die hap. Uitroeien is een utopie. Kies dus voor de voordeur. Daar hebben wij toch lang over na moeten denken. Ach ja dat heet politiek bedrijven.

Grotere tweedeling

Mark Rutte gaat naar eigen zeggen een regeerakkoord uitvoeren ‘waarmee gewone Nederlanders er echt op vooruitgaan’. Hieruit maak ik op dat er ook een groot aantal niet-gewone Nederlanders is.

Wie zijn dat dan volgens hem? Waar kunnen die op rekenen in dit akkoord? Iemand die dergelijke dingen zegt, hoort geen premier van Nederland te zijn. Dit soort uitspraken zorgt alleen maar voor een nog grotere tweedeling in het land.

Brandstichter

Onder de kop Brandstichter zegt sorry tegen medebewoners flat doet verslaggever Pieter van Klinken in BN DeStem van 7 oktober verslag van de pro-forma zitting over de de brand aan de Vrijheidstraat in Oosterhout op 7 juli. Hij beweert hierin dat de vrouw tot twee maal toe brand stichtte. Dit is onjuist.

Er is inderdaad twee keer brand uitgebroken, maar de tweede brand was het gevolg van de eerste en waarschijnlijk ontstaan door nasmeulen. Dit is onderzocht, maar het resultaat is ons niet bekend. Vier appartementen werden onbewoonbaar in plaats van twee zoals Van Klinken beweert.

Kortom, erg onzorgvuldig allemaal. Het doet twijfel rijzen aan het waarheidsgehalte van andere artikelen. Als hij kennis had genomen van eerder geplaatste artikelen, was hij beter geïnformeerd.

John de Jongh, Oosterhout

Plastic

Beleidsmakers van gemeenten volharden in het peperdure systeem van inzamelen van plastic en blijven burgers dwingen om afval te scheiden, wat veel maatschappelijke ergernis oplevert. Spijkerharde bevindingen van het Centraal Planbureau (CPB) hebben bewezen dat het recyclen van plastic geringe effecten heeft op het milieu en erg kostbaar is. Veel van het zorgvuldig gescheiden afval gaat bovendien de oven in.

Er is dan ook kritiek op het VANG-beleid (Van Afval naar Grondstof), dat stelt dat in 2020 75 procent van het afval gescheiden moet zijn. Hoe weinig effectief het is om burgers plastic afval te laten scheiden, bewijzen ze in Friesland waar ze plastic afval scheiden met een machine. Volgens de resultaten scheidt de machine meer kilogram afval en haalt het tevens de goede soorten plastic eruit, waardoor machinaal scheiden beter, effectiever en goedkoper is.