Iedereen verdient een tweede kans

De datum 1 december 2006 staat bij de inwoners van Hoogerheide, maar ook bij vele anderen, in het geheugen gegrift. Jesse Dingemans werd die dag ernstig gewond in zijn klaslokaal gevonden en overleed later. C. werd opgepakt en veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs. Vier jaar geleden verkaste C. vanuit de gevangenis naar de tbs-kliniek en volgens zijn behandelaars is hij nu klaar voor resocialisatie. Maar is de maatschappij hier ook klaar voor? Met de moord op Anne Faber nog vers in het geheugen, en diverse andere incidenten uit het verleden met (ex-)tbs’ers, heerst de angst voor herhaling. Toch, tbs-klinieken zijn erop gericht mensen te laten terugkeren in de samenleving, dus die kans moeten de mensen die daar zitten dan ook krijgen.