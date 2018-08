Hulp aan boeren oké, maar niet ten koste van onze Brabantse bodem

door Arend Meijer en Femke Dingemans

Hoewel de regen inmiddels alweer zachtjes tegen het zolderraam tikt, hebben we een ongekend droge en warme periode achter de rug in Brabant. De droogteschade is goed zichtbaar in het landschap. Niet alleen particuliere tuinen en grasvelden liggen er dor en bruin bij, veel akkers hebben zwaar te lijden gehad onder de weersomstandigheden.

Agrarische ondernemers hebben hierdoor grote zorgen. Niet alleen over de directe gewasschade, ook over financiële gevolgen op de langere termijn. Zo moeten nu al de wintervoorraden voor de koeien worden aangesproken, omdat er geen gras van het land kan worden gehaald.

Hulp

Quote De sympathie­ke en begrijpe­lij­ke reflex om de boeren in nood op korte termijn te helpen, creëert op lange termijn nieuwe problemen Arend Meijer en Femke Dingemans Zowel akkerbouwers als veehouders zijn getroffen door de droog-te, al hoor je die laatste groep het hardst roepen dat ze hulp nodig heeft. Hoewel het even heeft moeten duren, is minister Schouten voor de boeren in actie gekomen. Althans voor een deel van hen. Welke compensatie er voor de akkerbouwers komt, is nog niet duidelijk. Wat we inmiddels wel weten: de minister maakt het mogelijk dat agrarische ondernemers een overbruggingskrediet kunnen krijgen. Een prima voorstel. Maar de minister onderzoekt ook of bepaalde Europese regels tijdelijk kunnen worden versoepeld. En dat baart zorgen.

De Brabantse bodem dreigt het kind van de rekening te worden. Eén van de versoepelingen in de regelgeving is namelijk dat boeren langer mest mogen uitrijden dan normaal is toegestaan. Daarnaast geeft de Europese Commissie mogelijk nog toestemming om na het oogsten van de aardappelen en maïs extra gras in te zaaien. Zo wordt de wintervoorraad voor de koeien aangevuld. Individueel, maar vooral gezamenlijk, hebben deze maatregelen een stevig negatief effect op de bodem. Juist waar de droogte al voor veel schade heeft gezorgd, kan deze extra belasting funest zijn. De sympathieke en begrijpelijke reflex om de boeren in nood op korte termijn te helpen, creëert daarmee op lange termijn nieuwe problemen.

Voor de individuele boer zijn problemen als gevolg van de droogte uiteraard verschrikkelijk. De roep om hulp is dan ook logisch. Maar op sectorniveau had D66 hogere verwachtingen. LTO Nederland zou niet moeten vervallen in slachtoffergedrag. Bij de eerste crisis verliet zij direct haar eigen koers, waarin zij bepleit dat de sector grondgebonden moet gaan werken. De sector is er niet bij gebaat dat haar belangenbehartiger bij iedere weerscalamiteit naar de overheid gaat kijken voor hulp. Terwijl de ondernemer onderneemt, vervallen de beleidsmakers in een oude reflex: een tijdelijke oplossing voor een permanent probleem. De beleidsmakers moeten aan de slag met het vinden van een oplossing voor het vraagstuk: Hoe maken we de agrarische sector klimaatbestendig?

Extreem

Klimatologen waarschuwen dat we vaker te maken gaan krijgen met wat we nu nog ‘extreem weer’ noemen. Maar extreem is misschien wel het nieuwe normaal, zo voorspelden zij deze maand in landelijke media. Samen moeten we daarom de dialoog starten over hoe we de agrarische sector klimaatbestendig kunnen maken. De provincie kan daarbij wat ons betreft sturend zijn.

Quote Sorghum kan een goed alterna­tief worden voor maïs. Omdat het dieper wortelt, is het minder gevoelig voor droogte Arend Meijer en Femke Dingemans Vaak wordt de tegenstelling tussen natuur en landbouw benadrukt. Maar op het gebied van water is dit een schijntegenstelling. Beiden hebben baat bij voldoende water van goede kwaliteit. Afgelopen decennia is er al veel gedaan aan herinrichting van ons watersysteem. In discussies wil de natuurminnaar het altijd natter; de agrarisch ondernemer liever niet. De recente droogte leert ons dat het geen kwestie van kiezen is. Droogte en extreme waterval gaan in Nederland de komende jaren hand in hand. Daarmee schuift de discussie van ‘veel’ of ‘minder’; naar ‘wie krijgt wat, op welk moment’.

Op provinciaal niveau wordt veel bepaald op het gebied van natuur en water. De waterschappen ontvangen vanuit de Provinciale Staten kaders en doelstellingen. Er is al veel onderzoek gedaan naar nieuwe gewassen die minder gevoelig zijn voor nat- en droogteschade; vaak gebeurde dat op initiatief van de provincie.

Zo weten we al dat sorghum een alternatief kan worden voor maïs. Omdat het dieper wortelt, is het minder gevoelig voor droogte. Het planten van dit soort gewassen heeft bovendien een positief effect op de bodemstructuur. Ook zijn er antiverdrogingsmaatregelen in het Limburgse deel van natuurgebied Deurnsche en Mariapeel genomen waarvan we erg benieuwd zijn naar de effecten.

Toekomst

De focus van kennisinstellingen, de waterschappen, de ZLTO, natuurorganisaties en de provincie moet dus op lange termijn-oplossingen liggen. Zo ontstaat er een toekomstperspectief voor een sector die onafhankelijk is van steun uit Den Haag en Brussel. Een duurzame sector waar heel Brabant, nu en in de toekomst, trots is.