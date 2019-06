‘Hou toch eens op met dat gepamper en die positieve discriminatie!’

Pensioenen

Ik ben het helemaal eens met de mening over de pensioenen van Arie de Gruijter in BN DeStem van 22 juni. Nogmaals wordt duidelijk dat het kabinet Rutte er alleen maar is voor de rijken en de werkenden. Het is toch van de zotte dat gepensioneerden niet meedelen in de toegenomen welvaart en de economische groei, terwijl de vermogens van de pensioenfondsen over de boorden klotsen. En dat allemaal door idiote renteregeltjes. En maar volhouden dat de pensioenen van latere generaties ook betaald moeten kunnen worden.