Horen ouderen er nog bij?

Gebreken

Maar er zijn nog meer argumenten die afschaffing even ondoordacht als maatschappelijk ongewenst maken. Want veel ouderen blijven fysiek niet zonder gebreken. Door ziektes als reuma of Parkinson kunnen zij niet altijd overweg met knoppen en toetsen. Digitaal betalen zit er voor hen niet in. Dat vertaalt zich in meer obstakels. In de meeste grote(re) steden kunnen ouderen met een bewegingsbeperking niet meer zelfstandig parkeren, omdat er geen muntmeters meer zijn. Om mij heen hoor ik senioren zeggen dat ze daarom liever gaan winkelen in kleinere centra. Daar kunnen ze gratis parkeren, een paar uur binnen blauwe zones staan of met contant geld afrekenen. Dat willen ze ook graag in supermarkten blijven doen. Maar steeds meer grootgrutters maken dat moeilijker of onmogelijk.