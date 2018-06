'Hoogtijd voor herziening van verhoging pensioenleeftijd'

Pensioen (1)

Zaterdag 9 juni las ik in BN DeStem dat het volgens een wetenschapper niet nodig is de pensioengerechtigde leeftijd omhoog te brengen. Ons bruto nationaal product blijft immers stabiel. Werkgevers klagen over de oplopende loonkosten wegens te dure werknemers die op hogere leeftijd soms (vaak?) minder presteren. Dat er verhoogd moet worden kan wel zijn, maar het tempo waarop dit gebeurt is mijns inziens buiten proporties.

En dan de werknemer? Zware beroepen, hoe zit het daarmee? En dan is er nog een groep. Mensen zoals ik, die studerende kinderen hebben gehad, hebben geen potje op kunnen bouwen om de keuze te maken eerder te stoppen. In twee jaar tijd werd de keuze gemaakt dat ik nu als 63-jarige twee jaar en drie maanden langer moet wachten op mijn AOW. 65 was vijf jaar geleden nog het uitgangspunt. Hebben onze politieke bonzen dit allemaal wel voorzien? Hoogtijd voor herziening!

John Arts, Oosteind

Pensioen (2)

Harry Verbon is met zijn redenering in BN DeStem van 9 juni uitgegaan van het huidige systeem van de regering, namelijk het systeem van broekzak/vestzak: uit de premie-inkomsten worden de AOW-uitgaven gedaan. Dat houdt in dat als de premie-inkomsten te laag zijn, het rijk de AOW niet meer kan betalen en dus maatregelen nodig zijn.

Een nieuw systeem zou zijn om het premieprecentage op het inkomen hetzelfde te laten, de bedragen in een geoormerkte pot te stoppen en die met onder andere rente en beleggingswinst aan te vullen. Dat geld wordt dan pas omgezet in een AOW-uitkering als de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Als we de pot beginnen te vullen met de premies van de tot 18-jarigen en verder ieder jaar de leeftijd verhogen, dan kan als die jongeren 65 worden een AOW-uitkering worden verkregen die mee kan stijgen met de lonen. Natuurlijk moet het oude systeem op den duur worden afgeschaft. Dat kan enkele miljarden kosten, maar na ongeveer 40 jaar is het rijk van het AOW-probleem af en kunnen de ouderen weer genieten van een redelijke AOW-uitkering.

Volledig scherm Stadswachten delen een bekeuring uit aan een automobilist. © john de pater Nico Elshof, Breda

Stadswachten

Ik wil reageren op het artikel van Koen Voskuil in BN DeStem van afgelopen zaterdag. Ik ben het er helemaal mee eens dat stadswachten bewapend moeten worden. Ten eerste is het veiliger als stadswachten zichzelf kunnen verdedigen. Ze hoeven het wapen niet te gebruiken, maar door het te laten zien, schrikken ze een aanvaller al af. Zo wordt de kans kleiner dat ze aangevallen worden. Ten tweede kan ik me voorstellen dat als je een keer wordt aangevallen, je daarna bang wordt en niet meer verder durft te werken. Ik denk dat de meeste stadswachten zich veiliger voelen met een wapen. Stadswachten staan er meestal alleen voor. Het waarschuwen van de politie is soms geen oplossing. In sommige gevallen komen agenten waarschijnlijk te laat. Omstanders schieten niet vaak te hulp, omdat ze bang zijn zelf gewond te raken. Door stadswachten met een wapen kunnen bewoners veilig gaan slapen!