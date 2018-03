Hoge lasten en in de tocht: dat is niet oké

LezersreactiesDe Woonbond pleitte vorige week voor 10 procent huurverlaging in de sociale woningbouw. Huurders hebben er wel oren naar, maar investeren in duurzaamheid is ook van groot belang bij met name oudere woningen.

Misbruik

Het is een schande hoe woningcorporaties de huren onevenredig hebben laten stijgen. Eerst hebben ze misbruik gemaakt van de overgang van gulden naar euro. Vervolgens gaan ze met de woekerwinsten speculeren en de zakken vullen. Waarna huurders opnieuw met onevenredige huurverhogingen het eigen vermogen mogen herstellen. Schandalig!

Peter Martens, Breda

Nieuwe armen

Woningcorporaties moeten zich bezighouden met het verhuren van goede en betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Daarvoor zijn ze in het leven geroepen. In plaats daarvan bouwen ze prestigieuze objecten, die voor de gewone man onbetaalbaar zijn. Met huurprijzen van soms wel 1.200 euro per maand.

Bouw goed geïsoleerde en betaalbare sociale huurwoningen, die levensfasebestendig zijn. Huurders met een modaal of lager inkomen zitten nu vaak in slecht geïsoleerde woningen, waaraan geen groot onderhoud wordt gedaan om ze energiezuiniger te maken. Met de stijgende energiebelasting en vaste lasten, zijn deze huurders nu al de nieuwe armen van Nederland, want mensen zwijgen hierover en leven in stille armoede.

Scheefwoners

Ronduit schandalig dat er over de rug van hurende mensen zoveel geld wordt verdiend. Onder het mom dat scheefwoners te goedkoop wonen, is in vijf jaar tijd de huur met 30 procent gestegen. Alle huren gaan naar 700 euro per maand. De corporatie steelt drie maanden huur en de regering steelt via de huurdersheffing ook nog twee maanden huur. Tel uit je winst. Dat is echt geen sociale woningbouw!

Christ van Wanrooij, Oosterhout

Koppelen

Een gezonde balans, en het doen van investeringen in bestaande en nieuwbouw, is ook in het belang van de (sociale) huurder. Het is dus te kort door de bocht om de winsten als aanleiding te nemen voor huurverlaging. Echter, corporaties zijn in het verleden niet de meest betrouwbare partijen gebleken – zie strafrechtelijke vervolgingen, risicovolle beleggingen en activiteiten die niets met woningbouw te maken hebben.

De oplossing is de huurverhoging/-verlaging te koppelen aan enkele objectieve criteria, zoals: gezonde balans (solvabiliteit- en liquiditeitsratio), investeringen (in nieuwbouw, bestaande bouw, verduurzaming) en beloningen management. Presteert een corporatie goed/beter dan een vooraf gestelde benchmark, dan kunnen de huren omhoog. En andersom, presteert de corporatie niet goed, dan kunnen de huren gelijk blijven of dalen. Ik ben benieuwd of een corporatie dit aandurft.

Onverantwoord

Voor veel huurders is het finan­cieel halen van het einde van de maand moeilijk. Wij doen er alles aan om huren laag te houden en bewoners te helpen met hun vraagstukken van schuld en armoede. De vraag is of de huren omlaag moeten, zoals de Woonbond stelt. Waarom de huren? Waarom niet de zorgpremie, de OZB, de prijs van het brood of de telefoon? Wij maken geen winst; hebben geen winstdoelstelling. Dat wat we overhouden na aftrek van alle kosten gaat terug naar de woningen en de huurders.

De Woonbond zegt dat corporaties winst maken, maar die zogenaamde winst is niet wat we in klinkende munten overhouden. Daar moet nog rente vanaf, dat zijn vele miljoenen. Daarnaast zijn de woningen van Alwel (fusiecorporatie AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur) niet allemaal even nieuw. Huurverlaging betekent dat we voor toekomstige huurders geen nieuwe woningen kunnen bouwen en ons bezit niet kunnen renoveren en verduurzamen. Het geld dat we van jaar tot jaar in cash over hebben, besteden we aan het onderhouden, bouwen en renoveren/isoleren. Ik zou het huishoudboekje van Alwel in ieder geval niet overlaten aan de Woonbond; onverantwoord!

Tonny van de Ven-de Jong, Bestuur Alwel

Verlagen

Schandalig en absurd, dat woningcorporaties zoveel winst maken. Het huren van huizen is de laatste drie jaar enorm gestegen, zodat veel mensen de huur niet meer kunnen betalen. Een beter idee lijkt mij, de huren met zeker 10 procent te verlagen, zodat er veel mensen geen huurtoeslag meer hoeven aan te vragen en zelf hun huur kunnen betalen. De woningcorporaties houden dan nog genoeg winst over, denk ik.

A. Buijsen, Hoogerheide

Investeren

Wat mij het meeste frustreert, zijn de enorme huurverhogingen en het achterblijven van duurzame investeringen in de bestaande woningbouw. Het is onverteerbaar dat huurders in de sociale huurwoningen door hoge huur en onnodige hoge stookkosten in de problemen raken.

Een huurverlaging is op dergelijke locaties zeker op zijn plaats. De behaalde winstmarge moet niet terugbetaald worden, maar geïnvesteerd in energiezuinig wonen van bestaande woningbouw.