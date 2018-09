Hoezo is Nederland nog een democratie?

Dictatuur is een bestuursvorm waarbij een land geregeerd wordt door één persoon (dictator) of een selecte groep mensen (zeg maar: ons kabinet), die alle macht in handen hebben. Ons huidige kabinet lapt alle regels voor een democratie aan haar laars. Denk maar aan de voorbeelden: Geen cent meer naar Griekenland, het negeren van de uitslag van het Oekraïnereferendum, het naar achteren halen van de AOW-leeftijd, terwijl de generatie die er juist voor heeft gespaard getroffen wordt, de Pechtold-Penthouse-zaak, ministers die zogenaamd in een Datsja verbleven en de afschaffing van de dividendbelasting.

Volgens minister-president Mark Rutte en zijn meelopers van het kabinet is ons volk dom en kan het volk niet zelf denken. Rutte heeft op geen enkele wijze tijdens de laatste verkiezingscampagne gesproken over de afschaffing van de dividendbelasting. Ja, dat had hij wel gedaan, maar dan alleen stiekem bij zijn vriendjes van de multinationals. Kennelijk is het zo in Nederland als je eenmaal in het kabinet zit, alle beloftes aan je kiezers geen enkele waarde meer hebben. Eigen roem en het pluche van de Kamerzetels geven blijkbaar een effect dat vergelijkbaar is met verstandsverbijstering. Leugens worden misvattingen genoemd, en eerlijke antwoorden worden vervangen door verzinsels of eindeloze verontschuldigingen.