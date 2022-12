‘Hoe zit het met de nazaten van degenen die met slavenhandel hun zakken hebben gevuld?’

COLUMN Onderzoek ook eens het grensover­schrij­dend gedrag van Louis van Gaal

De donderspeech is een mooi stuk gereedschap in de toolbox van de voetbaltrainer wanneer hij een haperend elftal weer aan de praat moet krijgen. Spelers spreken na afloop van de wedstrijd met ontzag over het moment dat ze in de rust de nietsontziende volle laag van een woedende coach over zich heen kregen. Vaak ondersteund met fysiek geweld jegens prullenbakken of deuren.

21 november