Hoe weren we boeven uit de lokale politiek?

‘Pas op,’ luidt de boodschap van Depla en Jorritsma. In een brief aan alle afdelingsbesturen en fractievoorzitters in de Brabantse en Zeeuwse politiek waarschuwden zij deze week voor ‘het betonrot van de lokale democratie’. ,,Het is een illusie dat dit aan uw gemeente voorbijgaat.” Een snoeiharde boodschap. Maar snijdt deze hout? Want hoewel de Brabantse burgervaders het eens zijn over het mogelijke gevaar dat op de loer ligt, lijkt de infiltratie van criminelen in de raad vooralsnog een probleem van de buren.

,,Gelukkig heb ik geen signalen dat dergelijke ondermijning in Bergen op Zoom speelt,” zegt de Bergse burgemeester Petter overtuigd. ,,Volgens mij is er niemand binnen het bestuur, de gemeenteraad of het ambtenarenapparaat die binding heeft met het criminele circuit.”

Zitten er soms al boeven in de Bredase raad? Depla denkt van niet. Maar, zo vervolgt hij: ,,We mogen niet naïef zijn. Zoiets kán gebeuren. En dan zijn het meestal niet de zware criminelen zelf, maar de stromannen of -vrouwen die naar voren worden geschoven.”

Om die eruit te vissen moeten partijen volgens Depla met kandidaten in gesprek. ,,Kijk in welke netwerken deze mensen zich bewegen, achterhaal wat de motieven zijn om mee te doen.” De Bredase VVD volgt dit advies en gaat uitvoerig met kandidaten in gesprek. Bovendien eisen zij van iedereen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Is zo’n VOG de oplossing? Depla vindt de bezwaren te groot. ,,Zoiets kan een drempel opwerpen. Het kan lijken alsof hun politieke opvatting de reden is om mensen te weren, in plaats van hun criminele activiteiten. Zo’n screening laat ik dan ook aan partijen.”

Wat denkt u?

Bent u ongerust over de mogelijke infiltratie van criminelen in uw gemeenteraad? Of kunnen we ons beter ergens anders druk over maken? Heeft u het idee dat dit een probleem is? En zo ja: wat vindt u dat lokale partijen hieraan kunnen of moeten doen? Is een goed gesprek hebben voldoende? Wat verwacht u op dit gebied van de partijen die u vertegenwoordigen? Of van de burgemeester?