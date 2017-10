Hoe weer je boeven uit de raad? ‘Luister naar je onderbuikgevoel’

LezersreactiesDe burgemeesters van Breda en Eindhoven waarschuwen andere gemeenten in Brabant ervoor dat criminelen zich een weg proberen te banen in de bovenwereld. Is dat te voorkomen?

Quote Het is een illusie dat dit aan uw gemeente voorbijgaat Birgemeester Paul Depla van Breda Kijk uit voor criminelen in de gemeenteraad, waarschuwen de burgemeesters Paul Depla van Breda en John Jorritsma Eindhoven. Want, zo menen zij, de georganiseerde misdaad kan zo maar infiltreren in lokale politieke partijen.

In een brief aan alle afdelingsbesturen en fractievoorzitters in de Brabantse en Zeeuwse politiek waarschuwden zij voor ‘de betonrot van de lokale democratie’. ,,Het is een illusie dat dit aan uw gemeente voorbijgaat.” Depla denkt niet dat criminelen zelf in de raad gaan zitten. Wel kan het zijn dat zij stromannen of -vrouwen naar voren zullen schuiven. Daarom zou het netwerk van een kandidaat bekeken moeten worden. De VVD eist van raadsleden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Al kan dat volgens Depla weer een drempel opwerpen.

Volgens reageerders op deze vraag op onze website, zitten raadsleden er vaak voor hun eigen belang. ,,Niet meer stemmen op gelegaliseerde boeven”, schrijft iemand. ,,Niet meer stemmen, ze doen toch wat ze willen”, meent iemand anders.

Per mail waren de reacties wat genuanceerder. Hieronder een greep uit de zendingen:

Onrust

Zolang er bestuurders zijn in wat voor organisaties ook, zullen er altijd boeven en oplichters tussen zitten. Dit is een heel normaal verschijnsel in onze samenleving en we moeten niet de hoop hebben dat daar iets aan te veranderen valt. Hoe treurig ook.

Een vreemde gedachte van burgemeester Depla en zijn collega vind ik. Wellicht denkt de burgemeester een item te scoren in Breda, maar mij lijkt het niet relevant. Het veroorzaakt vervelende onrust in de gemeenteraad, denk ik. Laat misdaad en onderzoek over aan het daarvoor aangestelde politiekorps.

Bram Eigeman, Breda

Geen controle

Natuurlijk maakt de bevolking zich zorgen over eventuele infiltratie. Als zelfs raadsleden zich bezighouden met de kweek van wietplanten op hun volkstuin, dan is er duidelijk iets mis. Is het voor eigen gebruik? Is het om te verkopen? Er is gewoon geen controle op en het begint altijd in het klein. Dus wie is er nog wel te vertrouwen?

M. Reuser, Breda

Boerenverstand

Interessante vraagstelling: Hoe alert moet je zijn? Op wat dan? Vele partijen zoeken naar geschikte mensen die zich verkiesbaar willen stellen voor de gemeenteraadsverkiezing in 2018.

Binnen de VVD moet iedereen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Deze VOG is een momentopname en geeft geen garantie voor de toekomst. Het is dus veel belangrijker de (gekozen) raadsleden zich bewust te laten zijn van hun ‘handel en wandel’ en de daarbij behorende beeldvorming. Integriteit is een goede karaktereigenschap. Integere personen houden vast aan normen en waarden – ook als deze van buitenaf onder druk staan –, zijn eerlijk en betrouwbaar en laten zich niet omkopen. Een integer persoon kan over eigen gedrag en keuzes verantwoording afleggen.

De diverse partijen zullen hun kandidaten zo goed mogelijk (laten) screenen. Raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers en zullen zich moeten afvragen: kan mijn gedrag de voorpagina van de krant doorstaan? Intimidatie, ondermijning en agressie, het komt op ons pad. We moeten erop bedacht zijn, maar vooral het ‘gezonde boerenverstand’ blijven gebruiken en luisteren naar ‘het onderbuikgevoel’.

In Bergen op Zoom is inmiddels een gedragscode vastgesteld, voor een goed gemeentebestuur in dienst van de gemeenschap. De publieke zaak willen dienen, is een werkwoord.

Rian Govers-Gabriëls, Raadslid VVD Bergen op Zoom

Screening

Als actief Zundertse VVD’er heb ik ervaring hoe het precies werkt om in 2018 op de lijst te komen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Eerst wordt door het lokaal bestuur Rucphen/ Zundert een nauwgezette screening gedaan. En voor iedere kandidaat van de lijst wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geëist. En de meeste leden die op de lijst komen bezoeken frequent achterbanvergaderingen, etcetera. Hierdoor heeft men ervaring met de bewuste kandidaten. Dus vraag ik me af, wat moet er nog meer gebeuren?

Johan Arnouts, Achtmaal

Verantwoordelijkheid

De grondslag voor betere controle bij het selecteren van raadsleden, zit hem volgens mij in een aantal zaken. Het begint bij het nemen van verantwoordelijkheid, zowel door personen en organisaties als de overheid. Die laatste doet dat middels wet -en regelgeving.

Organisaties – dus ook politieke partijen, gemeenten en bestuurders – moeten beschikken over vakbekwame personen op het vlak van bewaken en beveiligen. Die moeten toezien op een gestructureerde aanpak als het gaat om het bewaken en beveiligen tegen onbevoegde beïnvloeding van de (bedrijfs)activiteiten. Daarbij kan onder meer gebruik gemaakt worden van screening.

Om de veiligheid te waarborgen is het van belang periodiek controles uit te voeren, bijvoorbeeld via een jaarlijkse audit.