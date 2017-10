Hoe rechts het recht op bezorgdheid kaapte

Lezersbrieven 'Iemand die praat over 'de gewone Nederlander' hoort geen premier te zijn'

14 oktober Het is ongeveer 10 jaar geleden dat ik plotseling een hoge fluittoon kreeg in mijn hoofd. Ik vergelijk deze met de hoge toon van het testbeeld van de eerste televisie. In het ziekenhuis en in het UMC in Delft, alwaar ik mij liet onderzoeken, werd mij gezegd dat er verbindingshaartjes vanaf de oren naar de hersenen waren verbroken. Deze kregen geen informatie meer en gingen zelf geluid produceren. Ik moest ermee leren leven.