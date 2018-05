Kardinaal Eijk

In BN DeStem stond op woensdag 9 mei het artikel: Kardinaal Eijk tart paus om hosties en homo’s. Kardinaal Eijk heeft kritiek op het beleid van paus Franciscus. Hij is oprecht overtuigd dat de nieuwlichters onder deze paus de ruimte krijgen. Hij vreest een crisis in de kerk. Als er volgens mij iemand bezig is met een scheuring in de kerk, is het kardinaal Eijk zelf.

Na Johannes de XXIII en voor Nederland monseigneur Bekkers en kardinaal Alfrink is de modernisering in de kerk bergafwaarts gegaan. Het gaat steeds meer terug naar de oude traditie, waar zowel ouderen als jongeren moeite mee hebben. Hoe kardinaal Eijk homoseksuelen benadert, het is schandalig. Heeft Christus niet gezegd bij het Laatste Avondmaal: ,,Eet en drink hier állen van.” Hij zei er niet bij: ,,Behalve …”.

Deze paus wil de kerk verder moderniseren. Ik hoop dat de gehuwde man en vrouw in de toekomst ook het priesterschap mogen ontvangen. In Rome is al veel veranderd, veel kardinalen zijn er niet blij mee. Paus Franciscus is, zoals ook in het artikel stond, een man van de praktijk. Dit spreekt zowel gelovigen als niet-gelovigen aan, maar de kardinalen niet! Als kardinaal Eijk zich zo conservatief opstelt, zou ik zeggen: word paus! Maar dan blijf ik geen lid van de rooms-katholieke kerk. Ik heb al genoeg moeite met het huidige beleid.

Volledig scherm Thierry Baudet. © Jitske Schols P.J.M. Dirks, Breda

Baudet

Wat een slecht interview met Thierry Baudet in BN DeStem Magazine van zaterdag 19 mei. Die man geeft nergens een echt antwoord op en vindt vooral zichzelf geweldig. De interviewer mag geen vragen stellen of slechts vragen die Baudet goed uitkomen. Hij is een draaikont. Zonde van de tijd van de interviewer.

Henk van Dijk, Breda

Chemours

Onbegrijpelijk dat nu nog bedrijven als Chemours gemachtigd zijn om de levensgevaarlijke stof GENX te lozen. Niet alleen op ons oppervlakte water, maar ook in de lucht via hun schoorstenen. Volgens Wikipedia zijn er nog zeker twintig bedrijven die via een illegale omweg deze coating gebruiken.

Dat omwonenden wordt afgeraden fruit of groenten uit eigen tuin te consumeren zegt genoeg. Nu pas komt er een serieuze discussie op gang. Véél te laat voor toekomstige slachtoffers. Ja, nu pas omdat ons drinkwater vergiftigd dreigt te worden!

Volledig scherm Het 'ingemetselde' boek bij Het Markiezenhof, dat achteraf nepnieuws bleek te zijn. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs Ton Schillemans, Breda

Commentaar

Met uw commentaar in de krant van donderdag 24 mei ben ik het volkomen eens. Dit soort verhalen over een eeuwenoud boek verwacht je rond 1 april, maar niet als een serieus bericht. Wat is nu het verschil tussen liegen en mensen valse informatie verschaffen? Wil de gemeentevoorlichter van Bergen op Zoom dit even uitleggen? Zoek een echt reclamebureau op als je een gebouw in de belangstelling wil zetten.

Nico Borst, Breda

Boswachter

Ik wil reageren op het stuk Geef boswachter wapen en pepperspray van Peter Koster (BN De Stem, 17 mei 2018). Ik vind wel dat de boswachters best een wapen mogen dragen om zich te kunnen verdedigen. Een wapenstok is niet altijd voldoende en handboeien hebben pas nut als een persoon al is gearresteerd. Misschien kan een taser van toepassing zijn, maar dat is een gevaarlijk wapen. Net als een vuurwapen. Bij gebruik van dodelijke wapens zouden boswachters wel eerst een politieopleiding moeten volgen. De politie zou overigens ook wel wat meer tijd mogen steken in controles op drugslozingen en wietkwekerijen. Dat kan de veiligheid voor boswachters ook verbeteren.

Kortom, boswachters zouden best een wapen bij zich mogen dragen, maar niet zonder het volgen van een politieopleiding als het om een dodelijk wapen gaat.

Quote De bedragen die gemeente­lij­ke grondbe­drij­ven voor bouwgrond rekenen bevorderen de bouw niet Nico Elshof Niels Timmermans, Chaam

Tekort huurwoningen

Op de lagere school heb ik al geleerd dat een tekort leidt tot hogere prijzen en een overschot tot lagere prijzen. Al vanaf de Tweede Wereldoorlog worden we geconfronteerd met een woningnood. Als er meer dan voldoende woningen worden gebouwd, gaan de prijzen van bestaande woningen naar beneden. Maar dat is tegen het zere been van rechts Nederland.

Ook gemeenten hebben boter op het hoofd. De bedragen die hun grondbedrijven voor bouwgrond rekenen bevorderen de bouw niet. Kijk naar omliggende landen als België en Duitsland. Daar kan wel goedkoop gebouwd worden. En als er veel wordt gebouwd kunnen betere prijsafspraken gemaakt worden met leveranciers.

Het systeem van hoofdaannemers en onderaannemers moet ook op de schop. Er blijft te veel geld kleven aan dit systeem. Vroeger zocht je een aannemer en die bouwde tegen een redelijke prijs je huis. Waar is die goede oude tijd gebleven?