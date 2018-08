Het startpunt voor menselijk contact

Gastopinie 'Stientje Statiegeld' heeft kans gemist

25 juli In de krant van 30 juni wordt in een volle pagina aandacht gevraagd voor wegwerpplastic, maar toch vooral over het werk van staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Het is natuurlijk mooi om te zien dat zij wil concretiseren wat breed leeft in de samenleving.