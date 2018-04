Referendum

En wéér leidde een referendum niet tot het door de regering gewenste resultaat. En dús moest de trukendoos weer open om er de gewenste draai aan te kunnen geven! Mevrouw Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, laat ons burgers aangaande het ‘aftapwet-referendum’ via deze krant het volgende weten: ,,Een aanzienlijke minderheid heeft vóór gestemd bij het referendum. En met de wens van die groep kiezers moet rekening worden gehouden”. Waarmee zij de onwil van de regering om de wens van de meerderheid der stemmers te volgen meent te kunnen legaliseren. Ik geef haar dan graag het volgende in overweging: bij de laatste parlementsverkiezingen stemde een aanzienlijke meerderheid van de burgers nota bene tégen een herhaald kabinet Rutte en bijpassend VVD-beleid. Maar tóch zit hij daar en gaat volledig en vrijelijk zijn gang! En nooit is ook maar ergens te merken dat hij recht doet aan de meerderheid die liet weten niet van zijn ideeën gecharmeerd te zijn. Mevrouw de minister is de verpersoonlijking van de uitdrukking: met twee maten meten. Waarvan akte!

F.C. Roksnoer, Breda

Internationale trein

In het zoveelste euforisch bericht over de nieuwe treinverbinding Breda-Brussel in BN DeStem van 10 april, wordt burgemeester Depla van Breda geciteerd: ,,Een uur en je zit op Zaventem, een uur en je zit op Schiphol. Welke stad in Nederland kan dit zeggen? Alleen Breda!’’ Wellicht een, overigens onverwijtbaar, gemis aan memorie, maar volgens mij kón Roosendaal dit de afgelopen decennia zeggen. Het kan verkeren, Breda lacht, de spoorstad Roosendaal huilt.

Geert van der Horst, Roosendaal

Ezels

Mevrouw Greet Abbink, Ik heb smakelijk moeten lachten omdat u twee ezels inzet ter bescherming van uw schapen. Dacht u werkelijk dat wolven een blokje om lopen, als er twee ezels bij uw kudde lopen? Een ezel is een prooidier, dus die zullen ze met liefde verschalken. neem dat maar van me aan. Ook vertelt u dat paarden alleen maar achteruit kunnen trappen. Als paarden liefhebber kan ik u vertellen dat paarden wel degelijk zijwaarts kunnen trappen. Als ik de foto zie waar u met die twee ezels op staat, vraag ik me toch werkelijk af wie de grootste ezel is.

A. Mulders, Roosendaal

Data-lek

Tjonge, tjonge wat een gedoe over een zogenaamd data-lek, waarbij voorletters, naam, straat, nummer en telefoonnummer op straat kwamen te liggen! Bij mij, in de kast liggen nog een paar oude telefoonboeken, die hetzelfde laten zien. Komt er een hoorzitting met die oude PTT, omdat privacyregels zijn geschonden? Wat denkt u?

Ton Schillemans, Breda

NAC-trainer Stijn Vreven langs de lijn.

NAC

Er is meer nodig dan de ‘passie’ van trainer Stijn Vreven. De wedstrijd tegen Willem II was vreselijk om naar de kijken voor alle 18.481 supporters. Het ging tegen Willem II toch om de punten? Waar is NAC mee bezig? Er stond een compleet foute bezetting op het veld en er waren idiote wissels. Geen agressie, geen druk naar voor, alleen gepiel op eigen helft. En nog steeds voetballen met tien man. Iedereen weet waarom, behalve Vreven! Het eerste divisiespook staat weer dichter om de hoek en het zou verschrikkelijk zijn als we op het einde van dit seizoen moeten zeggen: wij zijn weer terug...

Mathé Akkermans, Breda

Complimenten

Mijn complimenten voor briefschrijfster Maayke Jong-Doppen uit Breda (BN DeStem, zaterdag 14-04). Met betrekking tot het wetsvoorstel om mensen met een beperking onder het minimumloon te gaan betalen,

legt zij een en ander heel begrijpelijk uit. Ik heb meer gereageerd vanuit mijn gevoel, zij vanuit de rede. Vooral haar uitspraak ‘wordt de slavernij in een modern jasje gestoken’ vind ik heel goed gevonden. En het aantal malen dat de petitie is ondertekend, moet voor Rutte c.s. ook een teken zijn heel serieus naar de bezwaren te kijken. Ik wens hen in ieder geval veel wijsheid toe, zeker de wijsheid die Jong ons laat zien.

Jan van Steenhoven, Oosterhout

Max Verstappen

Hoeveel heeft Max Verstappen betaald aan de redactie om iedere dag weer pagina’s vol te krijgen? Hij wordt ieder keer weer de hemel in geprezen, terwijl hij het net als vorig jaar het nog waar moet maken. Wat mij steekt, is dat over de Motor GP niets geschreven is over de race in Argentinië terwijl er heel veel gebeurd is. Zoals het van de motor afrijden van Valentino Rossi en Aleix Espargaro door Marc Marquez , het is al de zoveelste keer dat het gebeurt. Zo’n gebeurtenis wil je lezen in het dagblad van maandag. Ik hoop dat er in de toekomst door de redactie meer aandacht aan besteed wordt.